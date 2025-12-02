logo
Oglasio se NIS: Rafinerija Pančevo obustavila rad

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Zbog sankcija koje je američko Ministarstvo finansija uvelo NIS-u, Rafinerija nafte Pančevo ulazi u režim privremene obustave, po procedurama koje se primjenjuju tokom planiranih remonta.

Rafinerija Pančevo obustavila rad Izvor: Vladimir Tereshkov/Shutterstock

U Rafineriji nafte Pančevo danas počinje obustava rada proizvodnih postrojenja usljed nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posljedica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji NIS.

Obustava rada procesnih postrojenja odvija se po principu koji se primjenjuje kada je riječ o planskim remontima i izvodi se u skladu sa zakonima Republike Srbije, internim pravilima kompanije i najstrožijim ekološkim standardima i pravilima bezbjednosti i zdravlja na radu.

Aktivnosti u Rafineriji nafte Pančevo tokom procesa obustave rada postrojenja organizovane su na taj način da rafinerijska postrojenja budu spremna za start čim se za to steknu uslovi,odnosno čim bude dobijena informacija o raspoloživosti sirove nafte.

Za vrijeme trajanja obustave rada Rafinerije zaposleni će biti angažovani na poslovima koje obavljaju tokom planskih obustava postrojenja. Istovremeno, NIS nastavlja snabdjevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima bez zastoja, zahvaljujući ranije obezbjeđenim zalihama.

Kompanija NIS izražava nadu da će u što je moguće kraćem roku ponovo biti uspostavljen redovan rad Rafinerije nafte Pančevo.

Kompanija ostaje posvećena naporima da očuva socijalnu stabilnost više od 13.500 zaposlenih kao i da u što je moguće kraćem roku bude delistirana sa SDN liste američkog Ministarstva finansija ili ishoduje novu posebnu licencu koja će joj omogućiti nesmetano poslovanje, u čemu ima snažnu podršku državnih organa Republike Srbije.

(Mondo.rs) 

Tagovi

NIS rafinerija nafta

