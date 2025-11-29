Odbrojavanje počelo: NIS čeka ključnu odluku Stejt departmenta

Srbija iščekuje ključan odgovor Stejt departmenta i OFAK-a o produžetku licence za rad NIS-a, dok rafinerija Pančevo ostaje u režimu "tople cirkulacije" do 2. decembra.

Izvor: Vladimir Tereshkov/Shutterstock

Srbija iščekuje odgovor Stejt deparmenta i OFAK-a da li će biti produžena licenca za rad NIS-u. Ministarka Dubravka Đedović Handanović izjavila je u da će rafinerija ostati u fazi tople cirkulacije do utorka, a istovremeno Srbija povećava uvoz derivata.

Iz Moskve dolaze vijesti da je moguća prodaja dijela imovine ruskih naftnih kompanija, koje su pod sankcijama, mađarskim partnerima. Pedeset drugi dan je otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu.

U međuvremenu, tokom razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Kremlju, razmatrana je mogućnost da Mađarska kupi udio ruskih naftnih kompanija koje su pogođene nedavno uvedenim američkim sankcijama, izjavio je potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da bi Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) donijela pozitivnu odluku, ali da se čeka odluka Stejt departmenta.

"Pripremljeni smo, građani ne moraju da brinu. Država preduzima sve mjere, jedna je i saradnja sa mađarskim prijateljima", rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

S druge strane, Orban je potvrdio da će Mađarska sve što ima od nafte da podijeli sa Srbijom, dok je njegov šef kabineta potvrdio da bi MOL mogao da kupi udio u NIS-u.

Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović kaže da NIS mora da nastavi da radi i da to "moraju da znaju i Rusi i Amerikanci". Poručuje da rezervi ima dovoljno i da neće biti nestašica, naglašavajući da mišljenje OFAK-a koje se iščekuje "vjerovatno neće biti negativno".

(RTS/Mondo)