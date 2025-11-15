logo
"Američka administracija nedvosmisleno rekla da želi izlazak Rusa iz NIS-a"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas (15.novembra) da su SAD noćas poslale lošu poruku koja se tiče NIS-a.

SAD žele izlazak Rusa iz NIS-a Izvor: dr Igi/Shutterstock/RTS Oko - Zvanični kanal/youtube

"Po prvi put je američka administracija jasno nedvosmisleno rekla da želi kompletnu promjenu vlasništva ruskih akcionara, tačnije da zahtijeva izlazak ruskih vlasnika iz NIS-a. Ono što je posebno teško za nas je da nismo dobili ni dan da Naftna industrija Srbije može da nastavi da radi, a građani shvatate da je nemoguće da se promeni vlasništvo za 7 ili 8 dana", rekla je ona.

Ministarka ističe da nije dobijeno produženje za nastavak poslovanja NIS-a.

"Smatram da su pred nama teške odluke. Naime, da li da izvršimo preuzimanje kompanije, a da se zatim utvrdi i izvrši nadoknada štete. Znam da je predsjednik Vučić protiv nacionalizacije, kao i mnogi u Vladi Srbije, i to smo više puta ponovili. Sutra će u 12 časova biti održana vanredna sjednica Vlade, i mogu da vam kažem da nećemo dozvoliti da naša zemlja bude ugrožena. U narednim danima nas čekaju možda i neke od najtežih odluka u našoj istoriji. Nadam se da će ruski prijatelji shvatiti težinu situacije i da će nam pomoći da je prevaziđemo", kazala je Dubravka Đedović.

Ističe da je za nas NIS od vitalnog značaja, i da je cijelu noć vijećano šta da se radi.

"Vidim oko čega se predsjednik Vučić lomi, i to su veoma teške i odgovorne političke odluke. Ono čega su građani svjesni je da sankcije traju već 36 dana, od 9. oktobra, ali da oni nisu osetili ništa. I to je zahvaljujući dobroj pripremljenosti države. Sutra poslije sednice Vlade ćemo imati više informacija, i ja se iskreno nadam da ćemo biti jedinstveni po ovom pitanju, da bi zaštitili interese naše zemlje i građana. Takođe, danonoćno radimo, nastavićemo da se borimo, i zaštitićemo našu zemlju, jer vi ne smete da trpite", rekla je ona.

Aco

Sad da svi znaju zasto je neophodno da se uspostavi multipolarni poredak i ukidanje dolara kao rezervne valute.

