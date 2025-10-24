logo
"Vjerujem da ćemo se dogovoriti": Oglasio se Vučić o sankcijama NIS-u

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Vučić je rekao da je energetska situacija u regionu složena i da Srbija mora da razmišlja dugoročno.

Vučić o sankcijama NIS Izvor: Youtube/NISSrbija/Insajder/Printscreen

Predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je večeras uvjerenje da će se Srbija dogovoriti sa ruskim partnerima posle uvođenja američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) i dodao da će se učiniti sve da se ne ugrozi ruska imovina u Srbiji.

''Ja vjerujem da ćemo se dogovoriti najpre s ruskim partnerima i da ćemo sve od sebe da se ne ponašamo neodgovorno i da ne ugrozimo rusku imovinu, da im ne otimamo imovinu'', rekao je Vučić za RTS.

Kako je rekao, ruski partneri su istakli da su ga razumjeli i da će uradite sve što je u njihovoj moći kako bi pomogli Srbiji po pitanju NIS, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

''Oni su meni rekli na fer način - razumjeli smo te, Aleksandre, mi ćemo pokušati da se dogovorimo, da radimo sve što možemo da bismo vam pomogli po tom pitanju'', dodao je on.

Kako je naveo, zbog sankcija NIS-u i banke se izlažu riziku, ali neće dozvoliti da banke propadnu.

''Srbija je jedina zemlja u regionu koja ima investicioni rejting. Toliko smo uložili u to, moja dužnost je da budem srpski domaćin, da čuvam Srbiju od svega, da pokažemo fer odnose prema Rusima, kao i prema svima'', dodao je on.

Kako je naveo, mazut je obezbjeđen do kraja januara i nada se da će ga biti i do kraja zime.

''To je bio jedan od dogovora sa Mađarima. Mazuta i kerozina imamo dovoljno i za avioletove, i za naše toplane, i za sve drugo. Stvari se komplikuju, ali ljudi moraju da znaju da mi radimo na tome na dnevnom nivou i vjerujem da ćemo uspjeti da pronađemo rješenja'', istakao je Vučić.

''Postoje političari koji računaju samo da prezime. Ja ne gledam da prezimim, gledam šta će biti za dve, tri, pet i deset godina'', poručio je Vučić.

Vučić je istakao da smatra da je važno da država ulaže u energetiku jer zna, kako je rekao, šta je čeka.

''Ne zato što mi se troše pare, već jer smatram da treba da trošimo na energetiku. Umjesto što bi neko radio drugačije, da kupuje narodnu volju, ja sam za to da trošimo na energetiku'', naglasio je predsjednik.

(Telegraf/MONDO)

