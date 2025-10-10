logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Srbija može da računa na nas": Mađarski MOL ima dovoljne količine goriva za isporuku usljed sankcija NIS-u

"Srbija može da računa na nas": Mađarski MOL ima dovoljne količine goriva za isporuku usljed sankcija NIS-u

Izvor mondo.rs
0

Mađarski "MOL" je poručio da Srbija može da računa na njih.

Mađarski MOL šalje gorivo Srbiji Izvor: MN PRESS

Mađarska naftna kompanija "MOL" saopštila je danas da će učiniti sve što može da pomogne Srbiji usljed američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS-u) koje su stupile na snagu u četvrtak 9. oktobra. Oglasili su se saopštenjem koje prenosimo u cijelosti.

"MOL Srbija nastavlja sa nesmetanim poslovanjem: činimo sve što je u našoj moći da isporučimo dovoljne količine goriva iz Mađarske našim ugovornim partnerima i kupcima. Srbija je jedno od najvažnijih tržišta MOL Grupe u regionu.

Iako su naše mogućnosti ograničene zbog logističkih izazova, posvećeni smo očuvanju energetske stabilnosti i sigurnosti snabdjevanja. Da bi se obezbijedio pouzdan pristup uvezenom gorivu za maloprodajne i veleprodajne kupce, MOL Srbija će nastaviti da ulaže u proširenje skladišnih kapaciteta, jačanje lokalnog prisustva i podršku stabilnom radu i razvoju svoje maloprodajne mreže. Srbija može da računa na nas - pravo partnerstvo se pokazuje u trenucima kada je najpotrebnije", navodi se u saopštenju MOL-a, prenosi "Telegraf" pisanje "Tanjuga".

(Telegraf/MONDO) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

NIS Mađarska gorivo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ