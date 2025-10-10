"Srbija može da računa na nas": Mađarski MOL ima dovoljne količine goriva za isporuku usljed sankcija NIS-u

Mađarski "MOL" je poručio da Srbija može da računa na njih.
Mađarska naftna kompanija "MOL" saopštila je danas da će učiniti sve što može da pomogne Srbiji usljed američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS-u) koje su stupile na snagu u četvrtak 9. oktobra. Oglasili su se saopštenjem koje prenosimo u cijelosti.
"MOL Srbija nastavlja sa nesmetanim poslovanjem: činimo sve što je u našoj moći da isporučimo dovoljne količine goriva iz Mađarske našim ugovornim partnerima i kupcima. Srbija je jedno od najvažnijih tržišta MOL Grupe u regionu.
Iako su naše mogućnosti ograničene zbog logističkih izazova, posvećeni smo očuvanju energetske stabilnosti i sigurnosti snabdjevanja. Da bi se obezbijedio pouzdan pristup uvezenom gorivu za maloprodajne i veleprodajne kupce, MOL Srbija će nastaviti da ulaže u proširenje skladišnih kapaciteta, jačanje lokalnog prisustva i podršku stabilnom radu i razvoju svoje maloprodajne mreže. Srbija može da računa na nas - pravo partnerstvo se pokazuje u trenucima kada je najpotrebnije", navodi se u saopštenju MOL-a, prenosi "Telegraf" pisanje "Tanjuga".
(Telegraf/MONDO)