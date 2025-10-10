"Srbija može da računa na nas": Mađarski MOL ima dovoljne količine goriva za isporuku usljed sankcija NIS-u

Mađarski "MOL" je poručio da Srbija može da računa na njih.

Izvor: MN PRESS

Mađarska naftna kompanija "MOL" saopštila je danas da će učiniti sve što može da pomogne Srbiji usljed američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS-u) koje su stupile na snagu u četvrtak 9. oktobra. Oglasili su se saopštenjem koje prenosimo u cijelosti.

"MOL Srbija nastavlja sa nesmetanim poslovanjem: činimo sve što je u našoj moći da isporučimo dovoljne količine goriva iz Mađarske našim ugovornim partnerima i kupcima. Srbija je jedno od najvažnijih tržišta MOL Grupe u regionu.

Iako su naše mogućnosti ograničene zbog logističkih izazova, posvećeni smo očuvanju energetske stabilnosti i sigurnosti snabdjevanja. Da bi se obezbijedio pouzdan pristup uvezenom gorivu za maloprodajne i veleprodajne kupce, MOL Srbija će nastaviti da ulaže u proširenje skladišnih kapaciteta, jačanje lokalnog prisustva i podršku stabilnom radu i razvoju svoje maloprodajne mreže. Srbija može da računa na nas - pravo partnerstvo se pokazuje u trenucima kada je najpotrebnije", navodi se u saopštenju MOL-a, prenosi "Telegraf" pisanje "Tanjuga".

(Telegraf/MONDO)