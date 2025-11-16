"Odluka mora da bude donijeta u narednih 7 dana": Vučić na sjednici Vlade govorio o NIS-u i rezervama goriva

Tema sjednice Vlade Srbije je Naftna industrija Srbije i odgovor američkog OFAC-a na zahtjev NIS-a za izuzeće od sankcija.

Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Danas je održana sjednica Vlade, a tema sjednice je bila Naftna industrija Srbije i odgovor američkog OFAC-a na zahtjev NIS-a za izuzeće od sankcija.

Sjednici Vlade prisustvovali su svi direktori javnih preduzeća.

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović prva se obratila i rekla da država mora da preduzme mjere i donese teške odluke.

"Treba da budemo svi zajedno spremni na to, jer treba da budemo svjesni teške situacije u kojoj se nalazimo. Zato vas molim da Vlada zasjeda na dnevnom nivou, i da na dnevnom nivou donosimo odluke. Vremena nemamo. Mislim da su stvari jasne, NIS je pod sankcijama SAD od 9. oktobra. Više puta smo dobijali produženje licence za rad zahvaljujući naporima i dijalogu, ali od 9. oktobra sankcije su nastupile. I juče smo dobili jasnu poruku iz SAD da mora doći do trajnog izlaska ruskih akcionara iz NIS-a. I da imamo tri mjeseca vremena da se ta transakcija završi, a da američka vlada to mora da odobri. Mi 37 dana nismo dobili kap nafte iz JANAF-a, a građani to nisu ni osjetili zahvaljujući dobroj pripremljenosti, i naše rezerve su očuvane", istakla je ministarka.

Dodala je su povećane rezerve za oko 60 odsto.

"Spremali smo se za nepredvidive situacije, da bi mogli da reagujemo. Međutim, mi naše rezerve moramo da čuvamo. Ja vas kao ministar energetike obavještavam da je voditi ovaj resor u situaciji kada je NIS pod sankcijama nemoguće. Ja sam spremna da podnesem ostavku, zato što bez rafinerije u Pančevu nama nema života. Ona je vitalna za građane i privredu.Mi možemo da čekamo tri ili četiri dana, ali ne više od toga, zato što nema dotoka sirove nafte", rekla je ona.

"Nemamo izbora"

Ministar Siniša Mali je istakao da situacija sa NIS-om ugrožava sve.

"Naš rast, stabilnost, kreditni rejting. Mi jedini imamo kreditni rejting jedini u regionu. Ova situacija ugrožava sve što možete da zamislite. Ja znam predsjedniče da vi to znate. I bez obzira na vaše moralne obzire, ja mislim da moramo da razmišljamo o sebi, i da preduzmemo neke stvari. Ja znam da mnogi misle kao i ja, ali ne znam zašto to ne govore", rekao je Mali.

"Mi moramo da izađemo iz toga, da ne ugrozimo cijeli finansijski sistem"

Predsjednik Vučić je istakao da će govoriti duže nego obično, i da će izaći sa nešto drugačijim prijedlogom od ovoga o čemu je pričao Siniša Mali.

"Prije godinu dana kada sam najavio da je moguće da će doći do ovakvih sankcija, i govorio o namjerama da se iz vlasništva istisnu Rusi, cjelokupna javnost u našoj zemlji, a i svi drugi, govorim i o vama u Vladi i u širem smislu države, ste reagovali sa "ok, drama queen". Iako sam ukazivao da će se problemi gomilati. Niko nije želio to da čuje. Zahvaljujući ponajviše mojim razgovorima sa Amerikancima, koje sam molio, a pri čemu ne mogu da ih hvalim jer nam nisu učinili ništa dobro, znamo ko je sankcije uveo jednoj srpskoj firmi, molio sam ih u više navrata da nam početak sprovođenja sankcija pomijeraju. I onda smo se navikli da će to da se događa", rekao je Vučić.

Istakao je da se 37 dana efektivno sprovode sankcije nad Srbijom.

"37 dana niko u Srbiji ništa nije osjetio! Ni na jednoj pumpi, ni u zdravstvu, ni u lancima snabdjevanja. Nikoga nije zaboljela glava, zato što ste mislili da ćemo to lako riješiti. Pripremili smo se dobro u rezervama, u vojsci, sve ono što smo tražili. Hrana nam je na nivou od 100 odsto, gorivo više nego ikada. Imamo 25.000 tona dizela u vojnim rezervama! Ako bude potrebe za civilne potrebe da se omogući upotreba dizela", naveo je Vučić.

Ističe da je ministarstvo zdravlja 100 odsto na dizelu, i da će jedan dio rezervi vojske biti preusmjeren ako zatreba.

"Tu ne smije da stane ništa! E sada, da bi ljudi razumjeli šta je to što se dogodilo juče ili prekjuče, Amerikanci su dali rok za uspostavljanje druge strukture u vlasništvu. Ne govorim tu o moralu, jasno vam je šta mislim o odluci Amerikanaca. Ali su dali rok do februara da se to završi. Ali nam ne daju da koristimo JANAF. Hrvati su sat vremena prije nego što su uvedene sankcije prekinuli dovod nafte. Ni sekunda nisu htjeli da rizikuju, a od nas su zarađivali po 50 miliona evra godišnje", rekao je Vučić i dodao:

"Da nam banke ne bi bile ugrožene mi moramo da izađemo iz toga, da ne ugrozimo cijeli finansijski sistem. Razumijem Siniša i tvoju nervozu, ali nemoj da je širiš. Kupite benzin što prije, ako treba rebalans, vanredne su okolnosti i sazivajte Skupštinu. Moramo imati rezervi dovoljno. Izdvoj 60 miliona za to. Dodajte i dodatni dizel, za svaki slučaj."

Jogrovanki Tabaković poručio je da razgovara sa Rusima.

"Ja vjerujem da će, pošto je uslov da se prihvate razgovori o vlasništvu, ja se nadam da će azijski i evropski partneri prihvatiti da pričaju o vlasništvu. Što znači da OFAC možemo zajedničkim pismom da obavijestimo. Mi ćemo potpisati tog pisma, i kao zemlja u kojoj se to odigrava, i kao vlasnici 29 odsto. Onda ćemo čekati odluku Amerikanaca, hoće li to prihvatiti ili ne. I hoće li omogućiti dotok nafte, ili ne. I šta je uslov da se omogući dotok nafte. Zato što smo mi bez dotoka nafte do februara u kolapsu. Onda rafinerija ne radi, to je kolaps. Ja ću pričati sa Amerikancima, da nam omoguće kakav takav dotok nafte da rafinerija može da radi", naveo je.

Dodaje da ako se ne dogovore oko kupoprodajne cijene da država ponudi višu cijenu.

"Iako mi nismo ruski izbor, neki drugi su ruski izbor. Mi moramo da ponudimo bolju cijenu ako oni ne prihvate. Tu su nam potrebni razgovori sa svim finansijerima, a ako nema rješenja, ma koliko, ma šta da košta, naći ćemo novac. Pričaćemo sa Evropljanima. I Jorgovanka, ona specijalna operacija o kojoj smo pričali, moraćemo da izvedemo. I obavijestićemo građane ako to bude prihvaćeno. Zato što ja želim po svaku cijenu da izbjegnem nacionalizaciju i kofiskaciju. To nije naše većinski, već rusko. Oni imaju prava da o tome odlučuju, ali mi imamo prava da živimo", naveo je i dodao da nismo uradili ono što su svi uradili u regionu.

Rekao je da ima sedam dana do donošenja odluke.

"Pročitaću kolike su nam rezerve sada. NIS-ove operativne rezerve su: benzin - 7200 tona, dizel - 33000 tona. Zamislite, Vojska nam ima rezerve skoro kao NIS. Kerozin - 3800 tona. U Vojsci imamo 15000 tona rezervi. Ovo što nisu operativne rezerve, stanje rezervi u danima: benzin 50000 tona benzina i više od 90000 tona dizela", rekao je.

Istakao je da će danas imati razgovore sa potencijalnim azijskim i evropskim partnerima Rusa.

"Zamolićemo da se brzo dogovore oko cijene. Ako se ne dogovore ponudićemo višu cijenu, ne bismo li kupili to. Želimo čak i da preplatimo, ali ne želimo da otimamo nikome ništa. Neću da učestvujem u igrama otimačine ili uzimanja novca zato što nam se neko ne sviđa. Platićemo više, ali moramo da radimo. I rafinerija i NIS moraju da rade", rekao je on.

Dodao je da se Rusima mora omogućiti do posljednjeg trenutka da prodaju svoj dio, a da se ne ide u nacionalizaciju.

