Tramp ipak nije dao Orbanu neograničeno izuzeće za rusku naftu: Bijela kuća otkrila istinu o sastanku u Vašingtonu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Mađarska je dobila izuzeće na uvoz ruske nafte i gasa, ali samo na godinu dana.

Mađarska pošteđena sankcija na ruski gas na godinu dana Izvor: Shutterstock /Alexandros Michailidis/Youtube/PrintScreen

Premijer Mađarske Viktor Orban bio je u Bijeloj kući u Vašingtonu na sastanku sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom kada su pregovarali o izuzeću Mađarske od uvoza ruskog gasa i nafte nakon novih američkih sankcija. Orban je saopštio da je Mađarska dobila tu dozvolu od Sjedinjenih Američkih Država, ali je Bijela kuća u međuvremenu saopštila da je to izuzeće odobreno samo u periodu od godinu dana, piše "Rojters".

Tokom oktobra su Sjedinjene Države uvele novi paket sankcija ruskim naftnim i energetskim gigantima - "Rosnjeftu" i "Lukoilu". Mađarska je tražila izuzeće što je i bila glavna tema razgovora u Ovalnoj kancelariji i to je dobila, ali samo na godinu dana.

"Premijer je bio jasan. Dogovorio se sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država da smo dobili neograničeno izuzeće od sankcija. Ne postoje sankcije na isporuke nafte i gasa Mađarskoj, i to na neograničeni period", rekao je ministar spoljnih poslova Peter Sijarto nakon sastanka u Bijeloj kući.

Međutim, zvaničnik Bijele kuće poslao je mejl "Rojtersu" u subotu 8. novembra u kom se navodi da je taj period oročen na godinu dana. Takođe, zvaničnik je objasnio da će Mađarska takođe diverzifikovati svoje energetske nabavke i da se obavezala da će kupovati američki tečni prirodni gas (LNG) kroz ugovore u vrijednosti od oko 600 miliona dolara.

Tagovi

Donald Tramp Viktor Orban gas Rusija sankcije

