Pronađeno tijelo muškarca na obali Nereteve u Mostaru

Pronađeno tijelo muškarca na obali Nereteve u Mostaru

Autor Dragana Božić
0

Tijelo muškarca pronađeno je jutros u blizini Lučkog mosta u Mostaru, rečeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Pronađeno tijelo muškarca na obali Nereteve u Mostaru Izvor: Shutterstock

Policijskoj upravi Mostra je poslije 8.00 časova prijavljeno da je u neposrednoj blizini Lučkog mosta, uz rijeku Neretvu, uočen muškarac koji ne daje znakove života.

"Na mjesto događaja su upućeni policijski službenici i hitna medicinska pomoć gdje je ljekar konstatovao smrt", rekla je novinarima portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš.

Uviđaj obavljaju pripadnici Odjeljenja kriminalističke policije, pod nadzorom dežurnog tužioca. 

(Srna)

