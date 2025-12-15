Pronađeno tijelo muškarca na obali Nereteve u Mostaru

Tijelo muškarca pronađeno je jutros u blizini Lučkog mosta u Mostaru, rečeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Izvor: Shutterstock

Policijskoj upravi Mostra je poslije 8.00 časova prijavljeno da je u neposrednoj blizini Lučkog mosta, uz rijeku Neretvu, uočen muškarac koji ne daje znakove života.

"Na mjesto događaja su upućeni policijski službenici i hitna medicinska pomoć gdje je ljekar konstatovao smrt", rekla je novinarima portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš.

Uviđaj obavljaju pripadnici Odjeljenja kriminalističke policije, pod nadzorom dežurnog tužioca.

(Srna)