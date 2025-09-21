Spasioci izvukli tijelo iz Jablaničkog jezera

Pripadnici Gorske službe spasavanja Prenj izvukli su tijelo iz Jablaničkog jezera, saopšteno je iz ove službe.

Izvor: Shutterstock

Oni su prethodno danas zaprimili poziv Policijske uprave Konjic sa informacijom da se tijelo nalazi u Jablaničkom jezeru, u mjestu Pokojište, u blizini željezničkog mosta, grad Konjic.

"Zbog nepristupačnog terena i otežanog pristupa vodi, pripadnici Gorske službe spasavanja Prenj su upućeni na lokaciju kako bi izvršili izvlačenje tijela na obalu. Nakon što su službenici policije na licu mjesta izvršili potrebne uviđajne radnje, pripadnici GSS Prenj tijelo su transportovali do vozila, odakle je preuzeto od nadležnih službi", navedeno je u saopštenju.

