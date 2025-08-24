U martu ga odnijela nabujala Jala: Pronađeno tijelo policajca Samira Mustafića

Pronađeno je beživotno tijelo policijskog službenika Samira Mustafića, koji se krajem marta ove godine utopio u nabujaloj rijeci Jali u Tuzli, tokom redovne intervencije. Tijelo je pronađeno u rijeci na području Miričine nadomak Gračanice.

Izvor: Shutterstock

Portparol Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić je kazala da su od ranih jutarnjih sati policijski službenici Jedinice policije za specijalnu podršku, s pripadnicima GSS Lukavac nastavili sa pretragom terena korita rijeke Spreče na području Gračanice, u cilju pronalaska tijela policijskog službenika koji je nestao u rijeci Jali.

"Tom prilikom, oko 9:30 sati u koritu rijeke Spreče, u mjestu Miričina, pronađeno je beživotno muško tijelo, a najvjerovatnije se radi o policijskom službeniku za kojim se tragalo. O pronalasku tijela upoznato je Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, a na mjesto događaja je upućena uviđajna ekipa Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a, koja će skupa sa dežurnim tužiocem izvršiti uviđaj", kazala je Sprečić, za Klix.ba.

Kao što je poznato, Mustafić je 27. marta uz trojicu kolega ušao u nabujalu rijeku Jalu u Tuzli, kroz policijsku potjeru za muškarcem kojeg su trebali uhapsiti zbog počinjenja nekoliko krivičnih djela.

Međutim, za razliku od dvojice kolega, Mustafića je povukla vodena bujica te je došlo do utapanja. Veoma brzo je pokrenuta intenzivna akcija usmjerena na pronalazak i spašavanje ovog policajca, kao i bjegunca.

Potraga za hrabrim policajcem je trajala sve do danas kada je pronađeno njegovo beživotno tijelo. Tijelo bjegunca koji je prvi ušao u Jalu je pronađeno 16. aprila ove godine.

(Mondo)