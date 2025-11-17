Sud papreno kaznio Apple: Mora da plati ogroman iznos zbog Apple Watch funkcije

Masimo je dobio važnu presudu protiv Apple-a zbog navodne zloupotrebe patenta, a spor sada ulazi u novu, još napetiju fazu.

Izvor: YouTube / Apple

Kompanija Masimo već šest godina vodi žestoku pravnu bitku protiv Apple-a, tvrdeći da je gigant iz Kupertina u Apple Watch ubacio njenu tehnologiju za merenje kiseonika u krvi bez dozvole. Za jedan od spornih patenata, sud u SAD presudio je da je Masimo u pravu - i papreno kaznio Apple.

Federalni sud u Kaliforniji stao je na stranu Masimo-a i naložio Apple-u da plati odštetu od 634 miliona dolara. Patent za koji se tvrdi da ga je Apple prekršio odnosi se na režim praćenja vježbanja i prikaz srčanog ritma.

Apple se nije složio sa presudom i najavio je žalbu na višim instancama.

Predstavnici Apple-a, koje citira Reuters, navode da je većina od preko 25 spornih Masimo patenata u poslednjih šest godina proglašena nevažećim, a da je patent iz ovog slučaja istekao još 2022. godine. Prema njihovim riječima, patent se zasniva na tehnologijama za nadzor pacijenata razvijenim prije nekoliko decenija.

Izvor: YouTube / Apple

Apple je 2023. godine bio primoran da obustavi uvoz Apple Watch Series 9 i Ultra 2 modela u SAD, nakon što je američka Komisija za međunarodnu trgovinu (ITC) presudila u korist Masimo-a. Apple je morao da deaktivira sporne funkcije na svojim satovima kako bi ponovo dobio odobrenje za uvoz.

Prošlog petka, ITC je odlučio je da otvori novi slučaj i ispita da li je uvoz ažuriranih Apple Watch modela u SAD legalan, jer Masimo tvrdi da samo isključivanje funkcija ne rešava problem. Agencija će utvrditi da li novi Apple Watch i dalje krši patente u vlasništvu Masimo-a.

Istraga bi trebalo da bude završena u roku od šest mjeseci, a Apple je odgovorio da su ove optužbe neosnovane i da je, prema njihovim tvrdnjama, Masimo čak kopirao dizajn Apple Watch-a kako bi podneo žalbu.