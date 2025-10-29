logo
Apple sprema iPhone bez fizičkih tastera: Stiže tehnologija o kojoj se priča godinama?

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Da li je gigant iz Kupertina spreman da se odrekne fizičkih tastera? Najnovije informacije tvrde da jeste.

Apple sprema iPhone bez fizičkih tastera Izvor: YouTube / AppleTrack

Sve je više glasina o iPhone 20 (iPhone XX?) seriji, koja bi trebalo da se pojavi 2027. godine i obilježi 20. godišnjicu prvogiPhone telefona.

Prema najnovijim informacijama iz Kine, Apple planira da se konačno odrekne svih fizičkih tastera i zamijeni ih kapacitivnim dugmićima.

Ovo nije prvi put da slušamo ovakve glasine, pojavljivale su se i ranije, ali se nikada nisu obistinile. Navodno, iPhone 20 će biti prvi model koji će zaista koristiti "solid-state" tastere, uz lokalizovane vibracije koje simuliraju osjećaj pritiska.

Pored toga, izvor navodi da će iPhone 20 generacija donijeti i novu vrstu senzora kamere, kao i redizajn kojim će Apple obilježiti jubilej. Za sada nema više detalja, ali se očekuje da će tokom narednih mjeseci isplivati dodatne informacije o ovoj seriji.

(Smartlife

