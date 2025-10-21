Apple poklekao pred kritikama: Stigla nova iOS opcija za one kojima je Liquid Glass previše providan

Korisnicima beta 4 verzije iOS 26.1 sistema sada su na raspolaganju dvije opcije providnosti Liquid Glass elemenata.

Izvor: Apple

Apple je prošlog mjeseca lansirao iOS 26. Novi operativni sistem donio je najveći redizajn u posljednjih 12 godina, nazvan Liquid Glass, ali su ga dočekale pomiješane reakcije korisnika.

Iako iOS 26 nesumnjivo izgleda modernije od prethodnih verzija, mnogi su još prije zvaničnog lansiranja stabilne verziji bili mišljenja da podsjeća na Windows Vista sistem. Veliki broj korisnika se žalio i na to da je dizajn previše proziran i da im otežava upotrebu telefona.

Apple je od tada ublažio nivo proznosti koji je bio prisutan u prvoj beti iOS 26 verzije, pa je u finalnom izdanju manji nego što je prvobitno planirano. Međutim, nekima ni to nije dovoljno, pa iOS 26.1 donosi rješenje.

U najnovijoj beta 4 verziji iOS 26.1 sistema pojavila se opcija koja omogućava korisnicima da sami podešavaju nivo prozirnosti elemenata interfejsa.

Izvor: MacRumors

Nije u pitanju "klizač", već jednostavno biranje između dvije opcije:

Clear - podrazumevana postavka koju već poznajemo i

Tinted - postavka koja smanjuje nivo prozirnosti i dodaje veći kontrast

Ako koristite beta verziju sistema, novu opciju ćete pronaći u meniju Settings > Display and Brightness. Dostupna je i u iOS i iPadOS betama, kao i u macOS Tahoe 26.1 verziji. Svim korisnicima će postati dostupna kada Apple bude smatrao da je stabilan iOS 26.1 spreman za objavu.