iOS 26 je zvanično stigao: Liquid Glass je najveći redizajn u posljednjih 12 godina - ali to nije sve

Apple je lansirao iOS 26 sa Liquid Glass dizajnom i novim AI funkcijama. Evo šta sve novi operativni sistem donosi.

Izvor: Apple

Apple je upravo lansirao stabilnu verziju iOS 26 operativnog sistema, a promjene su ogromne. Najveća vizuelna transformacija iPhone softvera još od iOS 7 verzije iz 2013. godine sada je dostupna kao besplatna nadogradnja za sve podržane telefone.

Novi "Liquid Glass" dizajn mijenja način na koji izgleda zaključani ekran, ikonice aplikacija i sistemske funkcije, dok Apple Intelligence dobija potpuno nove moći.

Liquid Glass - najveći redizajn u poslednjih 10 godina

Apple opisuje novu estetiku kao "Liquid Glass", a ideja je da iOS postane dinamičniji i izražajniji, bez gubljenja prepoznatljivosti. Zaključani ekran dobija animirani sat koji se prilagođava obavještenjima, dok fotografije sada mogu da se pretvore u prostorne scene sa 3D efektom.

Ikonice aplikacija imaju opcije za svijetle, tamne, obojene i providne stilove, dok se omoti albuma u "Music" aplikaciji animiraju iza kontrola za reprodukciju. Sve sistemske aplikacije - Camera, Photos, Safari i FaceTime - redizajnirane su u Liquid Glass stilu. Safari sada ima lebdeće tabove, a FaceTime osvježenu početnu stranu sa animiranim posterima i pregledima poziva.

Izvor: Apple

Apple Intelligence postaje još moćniji

AI u iOS 26 može da analizira sve što je na ekranu - od dodavanja događaja iz flajera direktno u kalendar, do prevoda teksta i pozivanja ChatGPT-ja bez napuštanja aplikacije.

Prevod u realnom vremenu funkcioniše u Messages, FaceTime i Phone aplikacijama, nudeći titlove i prevod zvuka tokom razgovora. Shortcuts sada koristi pametne akcije poput sažimanja dokumenata ili kreiranja slika u Image Playground-u.

Posebna novina je "Genmoji" - generativni AI alat koji pravi emodžije na osnovu teksta ili personalizovanih likova inspirisanih fotografijama korisnika.

Velika unapređenja aplikacija

iPhone dobija jedinstven izgled sa spojenim karticama "Favorites", "Recents" i "Voicemail". Messages uvodi dinamične pozadine, ankete i bolje filtriranje spama, dok grupni četovi pokazuju indikatore kucanja za sve učesnike i integrišu Apple Cash.

Photos ima novi prikaz "Library" i "Collections" kartica, uz prostorne efekte, dok Camera donosi jednostavniji interfejs i podršku za daljinsko okidanje preko AirPods-a. Apple Maps sada pamti rute korisnika i mjesta koja često posjećuju.

Izvor: Apple

Sitnice koje znače mnogo

Podsjetnici (Reminders) sada mogu automatski da izvuku zadatke iz teksta ili sajtova i sortiraju ih po kategorijama. Proširena je bezbjednost u FaceTime-u i deljenim albumima, roditeljske kontrole su pojednostavljene, a Journal sada podržava više dnevnika i mapiranje unosa.

Vlasnici AirPods slušalica sada na raspolaganju imaju snimanje zvuka u visokom kvalitetu, Notes podržava označavanje, Clock ima unapređene alarme, dok Battery pokazuje procijenjeno vrijeme punjenja.

Ko može da preuzme iOS 26

iOS 26 je dostupan svim vlasnicima iPhone 11 i novijih modela, uključujući serije iPhone 12, 13, 14, 15, 16 i 17, kao i iPhone Air i iPhone SE (druga generacija i noviji). Za Apple Intelligence funkcije potrebni su iPhone 16/17/Air ili modeli iPhone 15 Pro i Pro Max.

(MONDO/SmartLife)