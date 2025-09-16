Spotify oduševio promjenom: I oni koji ne plaćaju sada mogu da puste bilo koju pjesmu

Spotify je odlučio da iznenadi preko 400 miliona korisnika besplatne verzije - sada i oni mogu da puste i pretražuju bilo koju pesmu.

Izvor: Primakov/Shutterstock

Samo nekoliko dana nakon uvođenja lossless kvaliteta muzike, Spotify je odlučio da unapredi iskustvo i za korisnike koji ne plaćaju pretplatu. Kompanija je objavila da svi korisnici besplatne verzije širom sveta sada mogu da puste bilo koju pjesmu, da je pronađu putem pretrage ili da puste numeru koju im je podijelio prijatelj ili izvođač na društvenim mrežama.

Nove funkcije Spotify je nazvao "Pick & Play", "Search & Play" i "Share & Play".

Do sada je iskustvo na mobilnim uređajima za "free" korisnike bilo ograničeno na nasumičnu reprodukciju (shuffle) sa ograničenim brojem preskakanja pjesama. Međutim, kako saznaje TechCrunch, sada će oni dobiti određenu količinu "on-demand" vremena dnevno, nakon čega će opet važiti ograničenja u vidu broja preskakanja na sat. Spotify nije otkrio koliko tačno traje ovaj period, dok Premium korisnici i dalje nemaju nikakva ograničenja.

Ove promjene dolaze u trenutku kada se kompanija bori da unapredi svoj biznis oglašavanja. Iako želi da reklame čine 20% ukupnog prihoda, u junu su činile tek 11%. Više besplatnih opcija znači više angažovanja korisnika, što povećava šansu da se poveća prihod od oglasa.

Ipak, neke funkcije ostaju ekskluzivne za Premium pretplatnike, uključujući lossless striming, AI Playlists i Mix, dok će opcije Messages i personalizovane plejliste poput daylist-a ostati dostupne svim korisnicima.

Važno je napomenuti da korisnici koji ne plaćaju pretplatu čine većinu na platformi - od 696 miliona mesečno aktivnih korisnika, njih 433 miliona koristi besplatnu verziju sa reklamama, dok broj Premium pretplatnika iznosi 276 miliona.