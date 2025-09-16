Kako ljudi zapravo koriste ChatGPT: OpenAI objavio rezultate najvećeg istraživanja do sada

Od svakodnevnih zadataka do poslovnih odluka - evo šta piše u rezultatima istraživanja o načinu na koji 700 miliona ljudi koristi ChatGPT.

OpenAI je upravo objavio rezultate svog najvećeg istraživanja ikad o tome kako ljudi zapravo koriste ChatGPT. Na osnovu interne analize koju je tim ekonomskih istraživača objavio u saradnji sa Harvard-ovim ekonomistom Dejvidom Deninom, dobili smo najpouzdaniji izvještaj o navikama stotina miliona ChatGPT korisnika do sada.

ChatGPT trenutno ima više od 700 miliona aktivnih korisnika nedjeljno, što je gotovo 10% odrasle svjetske populacije. U junu 2024. prosječno je procesirano 451 milion poruka dnevno, a u junu 2025. taj broj je skočio na preko 2,6 milijardi. Poređenja radi, Google prema posljednjim podacima bilježi oko 14 milijardi pretraga dnevno.

Ipak, rast upotrebe četbota dolazi skoro isključivo od novih naloga. Dugoročni korisnici (registrovani do prvog kvartala 2025) bilježe stagnaciju posljednja tri mjeseca, a najveći skokovi vezani su za lansiranje novih modela o1-preview, o1-mini, o3 i o4-mini.

Demografska struktura pokazuje da su korisnici mahom mladi - 46% je starosti između 18 i 25 godina. Zanimljivo, polna struktura se promenila - iako su 2022. muškarci činili većinu sa 80%, žene sada čine 52,4% ukupnog broja korisnika.

Najveći udeo korišćenja nije vezan za posao - čak 72,2% poruka su zadaci koji nemaju veze sa produktivnošću, iako se očekivalo suprotno. Kada je reč o poslovnim korisnicima, pisanje i uređivanje tekstova dominira: 42% poslovnih upita odnosi se na pisanje, a kod menadžera i biznis profesija taj udeo skače na 52%.

Ljudi ChatGPT uglavnom koriste da bi ispravio ili kritikovao tekst (10,6%), zatim za generisanje poruka (8%) i prevoda (4,5%), dok je pisanje fikcije na svega 1,4%.

ChatGPT se sve više koristi i kao pretraživač - 24,4% svih razgovora u junu 2025. odnosilo se na traženje informacija, što je porast u odnosu na 14% godinu ranije. Međutim, uprkos napretku u citiranju izvora, problem "halucinacija" i dalje ostaje, piše ArsTechica.

Zanimljivo je i to da čak 14,9% poslovnih upita spada u kategoriju "odlučivanja i rješavanja problema", što znači da mnogi koriste ChatGPT kao savjetnika pri donošenju odluka, a ne samo kao alat za automatizaciju zadataka.

Manji, ali značajni procenti upotrebe uključuju: multimediju (6%), programiranje (4,2%), kreativne ideje (3,9%), matematičke proračune (3%), odnose i ličnu refleksiju (1,9%) i igranje uloga (0,4%).

Ovi podaci pokazuju da ChatGPT više nije samo poslovni alat, već svakodnevni digitalni asistent - najčešće za mlađu publiku i uglavnom za zadatke koji prevazilaze poslovne potrebe.

Kompletne rezultate istraživanja možete pronaći na sajtu američkog Nacionalnog biroa za ekonoska istraživanja.

