Apple sprema nešto veliko: Stižu funkcije koje će iPhone pretvoriti u pravi satelitski telefon

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Apple razvija funkcije kao što su slanje slika putem satelita, ali i preuzimanje mapa kada nema mobilne mreže.

funkcije koje će iPhone pretvoriti u pravi satelitski telefon Izvor: Thanes.Op / Shutterstock.com

Apple se već više od 10 godina interesuje za satelitske tehnologije, a rezultat te ambicije vidjeli smo 2022. godine, kada je iPhone dobio relativno primitivnu, ali veoma korisnu Emergency SOS funkciju. Međutim, gigant iz Kupertina ne planira da tu stane i već neko vrijeme razvija nekoliko novih tehnologija koje bi iPhone pretvorile u ozbiljan uređaj za satelitsku komunikaciju, tvrdi Mark Gurman iz Bloomberg-a.

Prema njegovim saznanjima, unutar kompanije se vodila rasprava o tome da li Apple treba da ponudi sopstvene satelitske usluge, umjesto da se oslanja na partnere poput Globalstar-a ili SpaceX-a. Ta ideja, međutim, nije zvanično zaživjela, jer dio rukovodstva smatra da "Apple nije telekom operater i ne bi trebalo da se ponaša kao takav".

Izvor: Apple

Ipak, Gurman navodi da postoji niz razloga zbog kojih bi Apple mogao da profitira od razvoja sopstvene mreže - prije svega zbog veće kontrole nad korisničkim iskustvom i smanjenja zavisnosti od drugih kompanija, naročito ako satelitska komunikacija u budućnosti postane standard. On otkriva i da Apple trenutno paralelno razvija više projekata povezanih sa satelitskim tehnologijama u iPhone uređajima:

  • Okvir za aplikacije trećih strana - Apple razvija API koji će developerima omogućiti da u svoje aplikacije dodaju podršku za satelitsku konekciju.
  • Satelitska navigacija u Apple Maps - planira se mogućnost navigacije bez mobilnog signala ili Wi-Fi veze, bez potrebe za preuzimanjem mapa unaprijed.
  • Naprednije slanje poruka - omogućavanje slanja fotografija, a ne samo teksta, putem satelita.
  • Poboljšano povezivanje - cilj je da satelitska komunikacija funkcioniše i kada je uređaj u automobilu, džepu ili zatvorenom prostoru, bez potrebe da se direktno usmjeri ka nebu.
  • 5G NTN podrška (Non-Terrestrial Networks) - omogućiće iPhone-u da koristi satelitske mreže kao dopunu klasičnim mobilnim mrežama.

Gurman nije precizirao u kojoj su fazi razvoja ove tehnologije, niti kada će postati dostupne korisnicima, ali naglašava da Apple aktivno ulaže u satelitsku infrastrukturu, kao i da je svemir sljedeći veliki korak u evoluciji iPhone-a.

