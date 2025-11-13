Da li je ovo najluđi dodatak koji je Apple ikada prodavao - čarapa za iPhone od 230 dolara

Apple je iznenada najavio novi dodatak u saradnji sa japanskim modnim brendom Issey Miyake, ekskluzivni "iPhone Pocket", inspirisan konceptom "jednog komada tkanine".

Izvor: Apple

Napravljen u Japanu, ovaj modni dodatak koristi 3D pletenu strukturu i karakteristične teksture brenda Issey Miyake, omogućavajući mu da smjesti bilo koji iPhone model ili sitne predmete koje bi korisnik inače nosio u džepu.

Tokom razvoja proizvoda, Apple Design Studio je tijesno sarađivao sa timom Issey Miyake, pružajući sugestije u svim fazama dizajna i proizvodnje. Koncept dizajna je predstavljen kao ideja o "kreiranju dodatnog džepa", pri čemu se elastična struktura diskretno obavija oko uređaja i kada se tkanina istegne, omogućava da se konture iPhone ekrana blago naziru.

Izvor: Apple

iPhone Pocket se može nositi u ruci, okačiti o torbu ili direktno nositi na tijelu. Verzija sa kratkom trakom dostupna je u osam boja: limun žutoj, narandžastoj, ljubičastoj, ružičastoj, tirkiznoj, kraljevsko plavoj, cimet braon i crnoj. Varijanta sa dugom trakom dolazi u tri boje: kraljevsko plavoj, cimet braon i crnoj.

Cijena verzije sa kratkom trakom iznosi 149,95 dolara, dok duža varijanta košta 229,95 dolara. Na internetu je odmah izazvala lavinu komentara: jedni ironično ističu da je to "skoro 200-300 dolara za parče tkanine", dok fanovi brenda poručuju da je riječ o obaveznom kolekcionarskom komadu i simbolu saradnje između Apple-a i Issey Miyake-a.