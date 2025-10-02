logo
Apple stopirao sve planove za Vision Air: Sve karte baca na pametne naočare

Autor Vesna Kerkez
Gigant iz Kupertina riješio da preokrene strategiju i ubrza trku protiv kompanije Meta.

Apple stopirao sve planove za Vision Air Izvor: Tada Images / Shutterstock.com

Apple mijenja planove za budućnost svojih nosivih uređaja. Prema najnovijem izvještaju Bloomberga, kompanija je obustavila rad na Vision Air modelu i odlučila da sve resurse prebaci na razvoj pametanih naočara, koje će direktno konkurisati Meta Ray-Ban uređajima.

Umesto ranije planiranog lansiranja u 2027. godini, Apple sada želi da ubrza projekat i plasira prve pametanе naočare već tokom 2026. Prethodno se govorilo da će masovna proizvodnja krenuti tek u drugom kvartalu 2027.

Prva generacija Apple naočara neće imati integrisan ekran, ali će donijeti više različitih završnih obrada za ramove i ručke. Uređaj će pokretati Apple Intelligence, a više kamera pružiće napredne mogućnosti vizuelne inteligencije.

Kompanija paralelno radi i na naprednijim XR naočarima, koje će koristiti LCoS ekrane, kao i kontrolu glasom i gestovima. Njihova masovna proizvodnja planirana je za drugi kvartal 2028.

