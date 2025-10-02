Spotify rješio najveću muku korisnika: Pogrešne pjesme više neće "trovati" algoritam

Spotify uvodi opciju kojom možete isključiti pojedinačne pjesme iz svog profila ukusa, pa jedan slučajni klik više neće kvariti vaše preporuke.

Spotify je dugo bio sinonim za muziku "po našem ukusu", ali algoritam je imao jednu veliku manu – jedan pogrešan klik mogao je da upropasti preporuke. Sada platforma uvodi funkciju koja nam konačno vraća kontrolu nad sopstvenim muzičkim profilom.

Ova striming platforma je danas počela da globalno uvodi novu funkciju koja korisnicima omogućava da isključe pojedinačne pjesme iz svog "profila ukusa" (Taste Profile). Ova dugo očekivana opcija biće dostupna svim korisnicima, i besplatnim i premium, na vebu, desktopu, kao i na iOS i Android aplikacijama.

"Profil ukusa" je model koji Spotify gradi na osnovu vaših navika slušanja. On direktno utiče na sve što vidite i čujete na platformi – od preporuka na početnoj stranici, preko personalizovanih plejlista poput Discover Weekly i Wrapped-a, pa sve do zajedničkih Blend plejlista. Do sada je jedan "pogrešan klik" mogao nedeljama da remeti preciznost algoritma.

Nova opcija omogućava da za bilo koju pojedinačnu pjesmu kažete algoritmu da je ignoriše prilikom kreiranja budućih preporuka. Važno je napomenuti da se time pjesma ne briše iz vaše istorije slušanja, već se samo sprečava da taj jedan izlet u neželjeni muzički žanr utiče na personalizaciju vašeg profila.

Do sada su korisnici mogli da isključe čitave plejliste ili blokiraju izvođače, ali ovo je prvi put da imaju ovako preciznu kontrolu nad pojedinačnim pjesmama, piše Mob. Bilo da se radi o omiljenoj pjesmi vašeg partnera ili hitu koji ste pustili iz radoznalosti pa odmah zažalili, sada konačno možete da "popravite algoritam". Pošto se funkcija uvodi postepeno, moglo bi da prođe nekoliko dana dok ne postane vidljiva svim korisnicima.

Ovo je samo jedna u nizu dobrih promjena koje je Spotify nedavno uveo. Platforma je sredinom septembra uvela reprodukciju lossless zvuka za one koji plaćaju Premium pretplatu, dok su oni koji koriste besplatnu verziju platforme dobili mogućnost puštanja bilo koje pjesme.