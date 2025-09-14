Nova verzija Spotifaja možda neće stići do Evropljana: Ključna odluka sada je na EU, tiče se slučaja "Epl"

Kompanija Spotifaj upozorava da korisnici u Evropi možda neće dobiti novu verziju aplikacije zbog spora sa Eplom i čekanja odluke EU o digitalnim pravilima.

Izvor: RAMAN SHAUNIA/Shutterstock

Švedska kompanija za audio-striming Spotifaj je upozorio da korisnici u Evropi neće imati pristup najnovijoj verziji njihove aplikacije ukoliko Evropska unija ne pokaže odlučnost u sprovođenju Zakona o digitalnim tržištima (DMA) u slučaju kompanije Epl.

Epl je nedavno izmijenio pravila App Store-a kako bi izbjegao ogromne kazne Evropske komisije zbog kršenja pravila o fer konkurenciji u digitalnoj sferi. Međutim, Spotifaj tvrdi da te izmjene onemogućavaju da korisnicima podijeli ključne informacije o cijenama, za razliku od SAD-a, gdje je u maju sudska odluka omogućila kompaniji da lansira verziju aplikacije koja slobodno prikazuje cijene i promotivne ponude. Ova funkcija je, kako kažu, od suštinske važnosti za prodaju proizvoda poput audio-knjiga.

"Korisnici u Americi su ovu opciju prihvatili sa velikim oduševljenjem", izjavila je na događaju u Briselu Ejveri Gardiner, globalna direktorka za konkurencijsku politiku u Spotifaju.

Gardiner je objasnila da Spotifaj pod trenutnim uslovima ugovora sa Eplom u Evropi ne može direktno da kaže korisnicima kako i gde da kupe audio-knjige. Alternativni ugovor, dodala je, ekonomski nije isplativ.

"Ako ljudima ne možete da kažete koliko nešto košta ili gdje se kupuje, oni to uglavnom ni ne kupuju. Američka vlada je preduzela odlučne mjere. Nažalost, u Evropi to još ne možemo da kažemo, Zakon o digitalnimtržištima još nije donio iste rezultate za potrošače", naglasila je Gardiner, upoređujući situaciju u Evropi i SAD-u.

Dodatne kazne za Epl

Evropska komisija trenutno razmatra Eplove prijedloge za reformu poslovanja u App Store-u, koji su uslijedili direktno zbog DMA. Ako se zaključi da su promjene nedovoljne, Epl bi mogao da se suoči sa visokim dnevnim kaznama, uz već izrečenu kaznu od 500 miliona evra u aprilu.

Gardiner je naglasila da Spotifaj želi da novu verziju aplikacije donese i korisnicima u Evropi.

Spotifajev apel dolazi u trenutku kada je i sam Epl saopštio da zbog DMA odlaže uvođenje nove funkcije za korisnike u Evropi, uživo prevod na AirPods uređajima.

Portparol Komisije izjavio je da regulativa već sada dozvoljava developerima da korisnike informišu o povoljnijim cijenama, te da se trenutno prikupljaju mišljenja zainteresovanih strana o Eplovom prijedlogu za usklađivanje sa pravilima.

Iz Epla, pak, poručuju da trenutna verzija Spotifaj aplikacije u EU već prikazuje ponude, uključujući i informacije o cijenama.

"U suštini, njihova žalba se svodi na to da žele ograničen pristup svim Eplovim alatima, ali bez plaćanja za vrijednost koju Epl pruža", naveli su u saopštenju.

(MONDO/EUpravo zato)