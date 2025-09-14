Srce zmaja i zvjerske performanse: Nove telefone pokretaće čipset koji razbija sve rekorde

Novi čipset donosi 58% bolji Antutu rezultat i pretvara telefone u prave džepne zveri.

Izvor: Ilija Baošić

Qualcomm će od 23. do 25. septembra održati svoj Snapdragon Summit na Havajima. Na događaju će biti predstavljen novi Snapdragon 8 Elite, flagship čipset koji će pokretati najbolje telefone 2026. godine, a prema poslednjim curenjima - oboriće sve rekorde.

Prema ranijim glasinama, ovaj čipset trebao bi da donese poboljšanja od 20 do 30% u single-core Geekbench rezultatima, odnosno 10-15% bolji multi-core u poređenju sa prethodnikom. Ipak, nova glasina iz Kine tvrdi da će razlika biti daleko izraženija u AnTuTu testu.

Trenutno, AnTuTu lista prikazuje Red Magic 10 Pro kao najjači uređaj sa prosečnim rezultatom od 2,67 miliona poena. Novi Snapdragon 8 Elite, tvrdi se, ostvarivaće između 4,2 i 4,4 miliona poena.

Dakle, ukoliko su procurili rezultati tačni, povećanje bi iznosilo najmanje 58% u ovom sintetičkom testu.

Nedavno su procureli i rezultati glavnog konkurenta, Dimensity 9500 čipseta kompanije MediaTek, koji je na istom testu (ali na drugoj verziji) ostvario rezultat koji prelazi 4 miliona poena. Pred nama je veoma uzbudljiv period.

