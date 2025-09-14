Najbolji AI pretraživač na svijetu - besplatno: Perplexity poklanja 12 mjeseci Pro pretplate!

Umjesto da plaćate 24.000 na godišnjem nivou, ugrabite 12 mjeseci Perplexity Pro pretplate potpuno besplatno.

Perplexity, vjerovatno najbolji alat za AI pretragu, pokrenuo je akciju koja će teško ostati neprimijećena. Godišnju Perplexity Pro pretplatu sada možete da dobijete potpuno besplatno. Potrebno je da ispratite nekoliko jednostavnih koraka i otvoriće vam se vrata punog pristupa naprednim AI alatima.

Ova promotivna kampanja dio je saradnje sa američkom kompanijom PayPal. Zato su jedina dva uslova da povežete oba naloga i da nikada prije niste imali Perplexity pretplatu.

Ukoliko već imate PayPal nalog koji ste napravili prije 1. septembra, to možete uraditi putem linka ispod i jednostavnim praćenjem uputstava na ekranu. Cijeli proces ne bi trebalo da vam oduzme više od nekoliko minuta.

Iskoristite promociju ovdje: https://www.perplexity.ai/join/p/paypal-subscription

Ukoliko nemate PayPal nalog, pravila kampanje kažu nalozi napravljeni nakon 1. septembra moraju da sačekaju 30 dana prije nego što iskoriste ponudu. Bez brige - promocija traje sve do 31. decembra.

Šta uključuje Perplexity Pro pretplata i koliko realno možete da uštedite

Ponuda je više nego fer, jer standardna cijena Perplexity Pro iznosi 20 dolara mjesečno. Kada se ta suma pomnoži sa 12 meseci, dolazi se do čak 400 KM uštede. Svakako bolje da ostane u džepu, zar ne? Ali, da li vam je ova pretplata uopšte potrebna? Evo šta dobijate.

Pretplata obuhvata unaprijeđeno pretraživanje informacija kroz napredne jezičke i logičke modele (kako sopstvene, tako i eksterne poput GPT-5, Gemini 2.5 Pro i Grok 4). Dostupne su i opcije koje olakšavaju rad sa dugačkim dokumentima i brojnim izvorima. Tu je i mogućnost analize velikih fajlova, kao i generisanja fotografija i videa pomoću moćnih AI tehnologija. Dodatni benefiti uključuju pristup posebnom Discord serveru i direktnu tehničku podršku.

Ako vam trebaju brzi odgovori i pretraga sa linkovima i izvorima - Perplexity je vjerovatno najbolji izbor.

