Užas bez filtera na društvenim mrežama: Necenzurisani snimci nasilja iskaču i djeci, stručnjaci digli uzbunu

Necenzurisani snimci nasilja stižu i do tinejdžera. Stručnjaci upozoravaju na posljedice po mentalno zdravlje.

Snimci pucnjave na Čarlija Kirka i brutalnog napada na Irinu Zarutsku poslednjih dana preplavili su društvene mreže i ponovo pokrenuli raspravu o tome koliko su platforme uopšte sposobne da obuzdaju širenje necenzurisanog nasilnog sadržaja.

Nekoliko minuta nakon što je Kirk u srijedu pogođen u Juti, snimci događaja već su kružili internetom. Na TikTok-u i Instagram-u korisnicima su čak sugerisani pojmovi pretrage koji su direktno vodili do uznemirujućih snimaka. CNN navodi da su ti snimci dugo iskakali korisnicima, a na Instagram-u su se pojavljivali među prvim rezultatima.

TikTok je poručio da uklanja sporni sadržaj i pojmove pretrage: "Ovi užasni nasilni činovi nemaju mjesto u našem društvu. Ostajemo posvećeni proaktivnom sprovođenju naših Smjernica zajednice", izjavila je portparolka Džejmi Favaca. Ipak, nisu svi snimci zabranjeni - materijal snimljen iz daljine ostaje dostupan.

S druge strane, Meta snimke obilježava posebnom oznakom i briše sadržaj koji veliča napadača, dok YouTube uklanja najšokantnije snimke, naročito one bez konteksta.

Problem je što ovakvi snimci lako dolaze i do mladih korisnika. Kejti Pol iz organizacije Tech Transparency Project tvrdi da su se snimci pucnjave mogli vidjeti čak i na test-nalogu sa podešavanjima za tinejdžere: "Na Meta nalozima za tinejdžere, kada ukucate samo ime Čarli Kirk, prvo što se pojavi je video snimak trenutka kada je upucan - što je nevjerovatno problematično."

Nakon otkrića Tech Transparency Project-a, Meta je priznala da ponekad dolazi do kašnjenja u primeni upozorenja, pogotovo kada se otpremaju izmijenjene verzije snimaka.

Na televiziji i u tradicionalnim medijima ovakvi snimci se uglavnom ne prikazuju u sirovom obliku, već uz montažu i zamućivanje. Na društvenim mrežama takva pravila ne postoje, pa korisnici često nailaze na scene koje mogu biti veoma uznemirujuće. Stručnjaci upozoravaju da izlaganje ovakvim sadržajima može izazvati tzv. sekundarnu traumu - stanje u kojem osoba upija tuđe traumatično iskustvo, što može ozbiljno narušiti i mentalno i fizičko zdravlje.

(MONDO/SmartLife)