Najvažnija Spotify nadogradnja ikad: Stigao kvalitet zvuka bolji od CD-a

Nova lossless opcija donosi FLAC 24-bit/44,1 kHz format sa kvalitetom višim od standardnih CD izdanja, a aktivira se ručno u podešavanjima.

Izvor: Yalcin Sonat / Shutterstock.com

Mnogi nisu vjerovali da će ovaj trenutak doći. Spotify je iznenadio sve objavom da uvodi reprodukciju lossless muzike (bez gubitka kvalitet zvuka), što će bez sumnje obradovati ogroman broj korisnika, a pogotovo audiofila.

Ažuriranje je, naravno, dostupno samo pretplatnicima Premium paketa i u početku će ga koristiti samo stanovnici odabranih zemalja. Srećom, ostali neće morati dugo da čekaju na svoj red. Pa, šta tačno možemo da očekujemo?

Spotify je predstavio najveću novinu u svojoj istoriji

Platformi se ne može osporiti da često donosi korisne novitete. Samo prije nekoliko dana dobili smo pametne filtere koji omogućavaju brzo sortiranje sačuvanog sadržaja prema aktivnosti, raspoloženju ili žanru. Zahvaljujući tome, došao je kraj dugom i iritantnom listanju omiljenih pesama - sada je dovoljno tek par dodira.

Ipak, korisnici već godinama čekaju na lossless muziku, koju već većina konkurentskih striming servisa nudi. Led je konačno probijen, a Spotify je potvrdio da počinje da uvodi ovu opciju. Dostupna je isključivo Premium pretplatnicima i trebalo da obuhvati gotovo čitavu ponudu pjesama.

Što se tiče tehničkih detalja, Spotify nudi FLAC 24-bit/44,1 kHz format. Korisnici na ovaj način dobijaju kvalitet viši od standardnih CD izdanja - sa većom dubinom, širim dinamičkim rasponom i više detalja. Ipak, valja napomenuti da razliku neće svi čuti. Spotify savjetuje korišćenje nove opciju uz žične zvučnike ili slušalice, jer Bluetooth značajno kompresuje zvuk.

Dostupno na većini uređaja, ali ne u svim državama

Interesantno je da je za aktivaciju lossless kvaliteta potrebno ručno podešavanje. Prvi korak je dodir na ikonicu profila u gornjem levom uglu, potom ulazak u podešavanja, gdje se u sekciji za kvalitet zvuka bira odgovarajuća opcija. To podešavanje je potrebno izvršiti na svakom uređaju sa kog koristite Spotify. Kompanija navodi da je opcija kompatibilna sa većinom uređaja renomiranih proizvođača, uključujući Sony, Bose, Samsung, Sennheiser i Sonos.

Ipak, teško je pronaći razlog za regionalna ograničenja. Trenutno, nova opcija postepeno stiže Premium korisnicima u Australiji, Austriji, Češkoj, Danskoj, Njemačkoj, Japanu, Novom Zelandu, Holandiji, Portugalu, Švedskoj, SAD i Velikoj Britaniji. Od sljedećeg meseca funkcija će se širiti na više od 50 zemalja.