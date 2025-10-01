Wikipedia dobija konkurenciju: Ilon Mask najavio potpuno novu platformu koju pokreće AI

Nova AI enciklopedija trebalo bi da ponudi tačnije i nepristrasnije informacije od Wikipedia platforme.

Izvor: JRdes / Shutterstock.com

Ilon Mask, osnivač kompanije xAI i vlasnik društvene mreže X, najavio je pokretanje nove internet enciklopedije pod nazivom Grokipedia, koja bi trebalo da bude direktna konkurencija Wikipedia platformi.

Kako je istakao, Grokipedia će se oslanjati na vještačku inteligenciju i nuditi "tačnije, nepristrasnije i potpunije informacije".

Mask je vest objavio na mreži X, rekavši da će njegov AI sistem Grok analizirati postojeće sadržaje sa interneta - uključujući i Wikipedia stranice - kako bi detektovao netačnosti, izostavljeni kontekst i eventualne pristrasnosti, a zatim generisao poboljšane verzije tekstova.

We are building Grokipedia@xAI.



Will be a massive improvement over Wikipedia.



Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe.https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk)September 30, 2025

"Grok može da pročita stranicu, prepozna šta je tačno, šta djelimično tačno, a šta netačno, i onda napiše novu verziju sa ispravkama i dodatnim kontekstom", izjavio je Mask u nedavnom gostovanju u podkastu All-In.

Grok, chatbot koji razvija xAI, treniran je na ogromnim skupovima podataka sa interneta, uključujući objave korisnika na mreži X. On već funkcioniše kao odgovor na servise poput ChatGPT-a, a Grokipedia će, prema Maskovim najavama, biti njegova proširena primjena u domenu znanjam, piše 021.rs.

Ilon Mask se već duže vrijeme nalazi u javnom sukobu sa Wikipedia-jom, optužujući platformu za političku pristrasnost i ideološki pristup. Ranije ove godine kritikovao je onlajn enciklopediju zbog unosa koji ga je, prema njegovim riječima, pogrešno prikazao u kontekstu političkog događaja, te je čak pozvao na ukidanje finansijske podrške toj platformi, koja se oslanja na donacije korisnika.

Ipak, Grok se u prošlosti suočavao sa sopstvenim problemima. Mediji su izveštavali da je četbot u pojedinim slučajevima davao kontradiktorne izjave i čak iskazivao simpatije prema ličnostima poput Adolfa Hitlera, zbog čega je pristup aplikaciji u jednom trenutku bio ograničen, a dodatne sigurnosne mjere uvedene.