"Nasilje dolazi, bez obzira da li to birate ili ne": Ilon Mask iznio žestok stav povodom događanja u Londonu

Autor mondo.ba
0

Ilon Mask pozvao je na raspuštanje britanskog parlamenta i smjenu vlade, upozorivši da "dolazi nasilje", tokom obraćanja desničarskom skupu u Londonu na kojem je učestvovalo preko 110.000 ljudi.

Mask se obratio tokom protesta u Londonu Izvor: Shutterstock

Milijarder Ilon Mask pozvao je na raspuštanje parlamenta i smjenu vlade u Velikoj Britaniji tokom obraćanja na protestnom skupu pod nazivom "Ujedinite Kraljevstvo". Skup je organizovao ekstremno desničarski aktivista Stiven Jaksli-Lenon, poznatiji kao Tomi Robinson, a Mask se okupljenima obratio putem video veze, prenosi The Guardian.

Mask, vlasnik platforme X, razgovarao je s Robinsonom dok su ga slušale hiljade okupljenih. Tom prilikom izneo je oštre političke poruke.

"Zaista mislim da mora doći do promjene vlasti u Britaniji. Ne možemo čekati još četiri godine, ili koliko već do narednih izbora, to je predugo. Nešto mora da se preduzme. Parlament treba da se raspusti i da se održe novi izbori", rekao je Mask.

Pored poziva na izbore, Mask je upozorio da "nasilje dolazi" i poručio okupljenima da se "ili bore ili umru". Kako je rekao, obraća se "britanskom zdravom razumu" i pozvao građane koji se inače ne bave politikom da se probude.

"Ljevica je stranka ubistava i slavljenja ubistava"

"Moja poruka njima je, ako se ovako nastavi, nasilje će stići i do vas. Nećete imati izbora. Bez obzira na to da li vi birate nasilje ili ne, ono dolazi. Ili ćete se boriti, ili ćete nestati, to je realnost", poručio je Mask.

Takođe je iznio teške optužbe na račun političke ljevice, navodeći da je "ljevica postala stranka ubistava", pozivajući se na smrt konzervativnog komentatora Čarlija Kirka.

"Toliko nasilja dolazi s lijeve strane. Naš prijatelj Čarli Kirk je hladnokrvno ubijen ove nedjelje, a ljudi s ljevice to otvoreno slave. Ljevica je postala stranka ubistava i onih koji slave ubistva", izjavio je Mask.

U svom govoru napao je i takozvani "woke virus uma", za koji tvrdi da je "izuzetno rasistički, izuzetno seksistički i često protivreligiozan, ali samo kada je reč o hrišćanstvu". Dodao je i da napredovanje u društvu mora da bude zasnovano isključivo na zaslugama, a ne na bilo kakvoj diskriminaciji.

Na protestu učestvovalo preko 110.000 ljudi

Ovo nije prvi put da se Ilon Mask meša u britansku politiku. Ranije je bio u verbalnom sukobu sa britanskim vlastima zbog skandala u vezi sa kriminalnim bandama koje su vrbovale decu, a kritikovao je i Zakon o bezbednosti na internetu, nazivajući ga ozbiljnom pretnjom slobodi govora.

Procjene govore da je na protestu učestvovalo više od 110.000 ljudi, što ga čini jednim od najvećih nacionalističkih okupljanja u Velikoj Britaniji u poslednjih nekoliko decenija. Neki izvori navode da je broj prisutnih bio i znatno veći. Protestu se suprotstavilo oko 5.000 antirasističkih kontrademonstranata.

Pored Maska, na skupu su govorili i kontroverzna britanska komentatorka Kejti Hopkins, kao i francuski krajnje desničarski političar Erik Zemur.

(MONDO) 

Tagovi

Ilon Mask Velika Britanija protest

