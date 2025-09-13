"Želimo da vratimo našu zemlju": Haos u Londonu, desetine hiljada ljudi na ulici (Video)

Desetine hiljada ljudi marširale su centrom Londona na skupu koji je organizovao Tomi Robinson. Protest je održan uz jake poruke protiv imigracije i podršku Trampu, dok imigracija ostaje ključno političko pitanje u Velikoj Britaniji.

Izvor: x/printscreen

Desetine hiljada demonstranata prošle su danas kroz centar Londona, noseći britanske i engleske zastave, na protestu koji je organizovao antiimigrantski i antiislamski aktivista Tomi Robinson.

Londonska policija prethodno je najavila pojačano prisustvo svojih snaga na ulicama glavnog grada, s obzirom na to da je u blizini planiran i kontraprotest pod sloganom "Ustanimo protiv rasizma".

Ovi događaji dolaze nakon izuzetno napetog leta u Velikoj Britaniji, koje su obeležili brojni protesti povodom pitanja imigracije i slobode govora.

Do podneva, ulice južno od Temze bile su prepune ljudi, nakon čega su se okupljeni uputili ka Vestminsteru, sjedištu britanskog parlamenta.

Demonstranti su nosili britanske zastave i crveno-bijeli krst svetog Đorđa, dok su pojedini mašali i američkim i izraelskim zastavama, uz kape sa sloganom "MAGA", prepoznatljivim znakom podrške američkom predsjedniku Donaldu Trampu.

Okupljeni su uzvikivali slogane uperene protiv britanskog premijera Kira Starmera i nosili transparente, među kojima su se mogli vidjeti i natpisi poput "Pošaljite ih kući". Neki učesnici su na protest doveli i djecu.

#Londonflooded with crowds ahead of Tommy Robinson’s Unite the Kingdom rally#CharlieKirk

Streets packed 2.5 hours before start — police preparing for up to 1 million attendees. Could be Europe’s largest demonstration ever

British patriots are chanting the name of Charlie…pic.twitter.com/A8GdABBNwy — Uncensored News (@Uncensorednewsw)September 13, 2025

Robinsonu navodno podršku pruža i Ilon Mask

Tomi Robinson nazvao je protest "Ujedinimo kraljevstvo" proslavom slobode govora. Očekuje se i da će tokom skupa odati počast Čarliju Kirku, američkom konzervativnom aktivisti koji je ubijen pre tri dana. "Stotine hiljada ljudi već pune ulice centralnog Londona dok se ujedinjujemo u borbi za naše slobode", objavio je Robinson na mreži X.

Robinson, čije je pravo ime Stiven Jaksli-Lenon, sebe opisuje kao "novinara" koji razotkriva nepravde sistema, a među svoje pristalice ubraja i američkog milijardera Ilona Maska.

Iako uživa podršku pojedinaca iz desničarskih krugova, vodeća britanska antiimigrantska partija Reform UK, koja je poslednjih mjeseci beležila rast popularnosti u anketama, distancira se od Robinsona, koji iza sebe ima više krivičnih presuda.

"Želimo da vratimo našu zemlju, da se sloboda govora vrati na pravi put", poručila je Sandra Mičel, učesnica skupa. "Neophodno je da se zaustave ilegalne migracije u ovu zemlju", dodala je. "Vjerujemo u Tomija", zaključila je.

Rekordan broj zahtjeva za azil

Metropoliten policija saopštila je da je danas u Londonu angažovano više od 1.600 policajaca, uključujući 500 pripadnika iz drugih jedinica. Pored obezbjeđenja dva velika protesta, policija ima zadatak da održi red i na brojnim fudbalskim utakmicama i visokoprofilnim koncertima širom prestonice.

Prošle subote, skoro 900 ljudi je uhapšeno tokom protesta protiv zabrane djelovanja grupe Palestine Action.

Imigracija je u međuvremenu postala centralno političko pitanje u Velikoj Britaniji, potisnuvši u drugi plan zabrinutost zbog slabe ekonomije. Zemlja se trenutno suočava s rekordnim brojem zahteva za azil, samo ove godine, više od 28.000 migranata stiglo je malim čamcima preko Lamanša.

(MONDO)