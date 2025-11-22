Vens o kritikama Trampovog plana: "Mir neće ostvariti propali političari koji žive u svijetu bajki"

Američki potpredsjednik J. D.Vens oštro je iskritikovao sve koji se protive Trampovom mirovnom planu.

Mirovni plan za okončanje rata u Ukrajini mora sačuvati ukrajinski suverenitet, poručio je američki potpredsjednik J. D.Vens.

Američki predsjednik Donald Tramp dao je Kijevu rok da do četvrtka odgovori na njegov najnoviji mirovni plan za Ukrajinu, koji je zatekao evropske zemlje. Prema planu Sjedinjenih Država, od Kijeva će se očekivati veliki ustupci, uključujući povlačenje iz dijelova istočne Ukrajine koje Rusija nije osvojila, smanjenje svoje vojske i odustajanje od članstva u NATO-u.

Vens prozvao kritičare Trampovog plana

Vens je u objavi na društvenoj platformi X rekao da bilo kakav plan mora "zaustaviti ubijanje i istovremeno sačuvati ukrajinski suverenitet" i biti prihvatljiv i Rusiji i Ukrajini.

"Plan takođe mora u najvećoj mogućoj mjeri osigurati da rat ponovo ne izbije. Svaka kritika mirovnog okvira na kome administracija radi dolazi od osoba koje ili pogrešno razumeju okvir ili pogrešno interpretiraju stvarnost na terenu“, poručio je Vens i dodao:

"Prema jednoj sanjariji, kada bismo samo dali više novca, više oružja ili više sankcija, pobeda bi bila nadohvat ruke. Mir neće ostvariti propali diplomati ili političari koji žive u svetu bajki. Mogli bi ga postići pametni ljudi koji žive u stvarnom svijetu".

Sastanak na marginama samita G20

Ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom plan je predstavljen u četvrtak. Juče je rekao da se zbog plana Ukrajina suočava "sa veoma teškim izborom: ili izgubiti dostojanstvo ili rizikovati gubitak ključnog partnera", misleći na SAD.

Ruski predsjednik Vladimir Putin plan je primio pozitivno, rekavši da bi dokument od 28 tačaka mogao predstavljati "osnovu za konačno mirovno rješenje", prenosi Index. U međuvremenu, njemački kancelar Frederik Merc i drugi evropski lideri sastaju se na marginama samita grupe zemalja G20 u Johanesburgu radi kriznih razgovora o mogućem odgovoru.

Lideri Francuske, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva su među onima koji se očekuju na današnjem sastanku, na kojem će takođe biti i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, koja je sastanak i najavila na platformi X.