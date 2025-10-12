"Novi rezovi će biti bolni": Džej Di Vens najavio nove otkaze

Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens rekao je da će smanjenje broja federalnih službenika biti sve veće što duže traje blokada administracije.
To pogoršava neizvjesnost sa kojom se suočavaju stotine hiljada ljudi koji su već na prinudnom odsustvu bez plate povodom spora o budžetu u Kongresu.
Vens je upozorio da će, dok blokada federalne uprave ulazi u 12. dan, "novi rezovi biti bolni".
Stotine hiljada državnih službenika poslate su na prinudno odsustvo tokom prethodnih nekoliko dana.
Bijela kuća je u sudskom podnesku u petak navela da će uskoro biti otpušteno više od 4.000 federalnih službenika u vezi sa blokadom.
Sindikati su već podnijeli tužbu da bi zaustavili taj potez budžetske kancelarije predsjednika Donalda Trampa.