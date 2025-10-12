logo
"Novi rezovi će biti bolni": Džej Di Vens najavio nove otkaze

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens rekao je da će smanjenje broja federalnih službenika biti sve veće što duže traje blokada administracije.

Džej Di Vens najavio nove otkaze u SAD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

To pogoršava neizvjesnost sa kojom se suočavaju stotine hiljada ljudi koji su već na prinudnom odsustvu bez plate povodom spora o budžetu u Kongresu.

Vens je upozorio da će, dok blokada federalne uprave ulazi u 12. dan, "novi rezovi biti bolni".

Stotine hiljada državnih službenika poslate su na prinudno odsustvo tokom prethodnih nekoliko dana.

Bijela kuća je u sudskom podnesku u petak navela da će uskoro biti otpušteno više od 4.000 federalnih službenika u vezi sa blokadom.

Sindikati su već podnijeli tužbu da bi zaustavili taj potez budžetske kancelarije predsjednika Donalda Trampa.

