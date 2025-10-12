Kina žestoko odgovorila Trampu: Rastu tenzije, trgovinski rat na ivici eksplozije

Kina je oštro reagovala na nove američke carine, optuživši SAD za dvostruke standarde i zaprijetivši kontramerama, dok se trgovinske tenzije između dve sile dodatno zaoštravaju uoči planiranih sastanaka Trampa i Sija.

Izvor: JIM LO SCALZO/EPA/Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Kina je optužila Sjedinjene Američke Države za dvostruke standarde i zaprijetila kontramjerama nakon što je predsjednik Donald Tramp najavio dodatne carine na uvoz iz te zemlje.

Portparol kineskog Ministarstva trgovine danas je prvi put komentarisao Trampovu prijetnju. "Pribjegavanje prijetnjama visokim carinama nije pravi način za saradnju s Kinom. Naš stav o carinskom ratu ostaje dosljedan, ne želimo ga, ali ga se ne bojimo", poručio je.

Dodao je da će Kina, ukoliko SAD nastave sa svojim jednostranim potezima, "odlučno preduzeti odgovarajuće mjere kako bi zaštitila svoja legitimna prava i interese". Peking je pozvao SAD da "hitno isprave svoj pogrešan pristup" i očuvaju teško stečen napredak u pregovorima koji je postignut između kineskog lidera Si Đinpinga i Trampa.

Portparol Ministarstva trgovine opisao je kineske izvozne kontrole kao "legitiman potez", optuživši Vašington za primjenu dvostrukih standarda. "Dugo vremena, SAD su prekomjerno koristile koncept nacionalne bezbjednosti i zloupotrebljavale izvozne kontrole, primjenjujući diskriminatorne mjere protiv Kine", rekao je. Istakao je da je Vašington uveo jednostrana ograničenja na širok spektar proizvoda, uključujući opremu za poluprovodnike i čipove. "Američki spisak izvoznih kontrola obuhvata više od 3.000 stavki – u poređenju sa nešto više od 900 na kineskom spisku", dodao je portparol.

Ministarstvo je okrivilo Vašington za poslednju eskalaciju trgovinskih tenzija, navodeći da je Trampova administracija uvela niz novih restriktivnih mjera protiv Kine samo 20 dana nakon poslednje runde pregovora u Madridu početkom septembra. Te mjere uključuju dodavanje novih kineskih subjekata na spisak za kontrolu izvoza, proširenje kontrola na filijale tih kompanija, kao i uvođenje posebnih lučkih taksi za kineske brodove.

Nova kineska izvozna ograničenja na retke zemne metale značajno će pojačati pritisak na globalnu industriju i tehnološke lance snabdjevanja. Ovi minerali su ključni za proizvodnju širokog spektra proizvoda – od svakodnevne elektronike, poluprovodnika i automobila, do borbenih aviona. Kina je glavni svetski proizvođač ovih kritičnih sirovina, što joj daje značajnu prednost u pregovorima sa SAD-om.

Napetosti se zaoštravaju

Nekoliko sati nakon pooštravanja kontrole izvoza rijetkih zemalja, Peking je najavio da će od 14. oktobra početi da naplaćuje takse američkim brodovima koji pristaju u kineskim lukama. Time je uzvratio na novu američku taksu za kineske brodove, koja takođe stupa na snagu istog dana. Prema podacima Centra za strateške i međunarodne studije, SAD učestvuje sa samo 0,1% u globalnoj brodogradnji, dok Kina drži čak 53,3%. Kinesko ministarstvo trgovine odbranilo je ovu odluku kao "neophodne pasivne odbrambene mjere", uz poruku da su potezi SAD-a "ozbiljno narušili atmosferu ekonomskih i trgovinskih pregovora između dvije strane".

Visoki američki i kineski zvaničnici sastali su se na trgovinskim pregovorima u Ženevi u maju, što je bio prvi susret otkako je Tramp započeo globalni trgovinski rat. Sastanak u Londonu u junu rezultirao je trgovinskim "okvirom", dok je treći krug razgovora mjesec dana kasnije doneo napredak. Najnoviji sastanci u Madridu u septembru doneli su "osnovni okvirni konsenzus" o dezinvestiranju TikToka iz kineskog vlasništva.

Tramp i Si su razgovarali telefonom 19. septembra, ali dogovor o TikToku nije finalizovan. Nakon tog razgovora, Tramp je najavio da će se sresti sa Sijem na marginama Foruma azijsko-pacifičke ekonomske saradnje krajem oktobra u Južnoj Koreji. Iako Kina nije komentarisala buduće sastanke, Tramp je najavio i posetu Kini početkom naredne godine, kao i Sijev dolazak u SAD. Međutim, u petak je zaprijetio otkazivanjem predstojećeg sastanka sa Sijem nakon najnovijih kineskih ograničenja.