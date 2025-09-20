Si Đinping razgovarao telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom

Kineski predsjednik Si Đinping razgovarao je večeras telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Izvor: KMG

Imali su otvorenu i detaljnu razmjenu mišljenja o aktuelnim kinesko-američkim odnosima i pitanjima od obostranog interesa, i pružili su strateške smjernice za stabilan razvoj kinesko-američkih odnosa u sljedećoj fazi. Razgovor je bio pragmatičan, pozitivan i konstruktivan.

Si Đinping je istakao da su Kina i Sjedinjene Države bili saveznici koji su se borili rame uz rame tokom Drugog svjetskog rata. Nedavno je Kina svečano obilježila 80. godišnjicu pobjede u Ratu kineskog narodna protiv japanske agresije i Svjetskom antifašističkom ratu, pozivajući porodice preživjelih pripadnika Američkih letećih tigrova da gledaju vojnu paradu sa tribina na Tijenanmenu. Kineski narod nikada neće zaboraviti neprocjenjivu podršku koju su Sjedinjene Države i drugi antifašistički saveznici pružili kineskom ratu otpora. „Trebalo bi da njegujemo mir i gradimo bolju budućnost zasnovanu na obilježavanju mučenika i sjećanju na istoriju“, istakao je Si.

Si Đinping je naglasio vitalni značaj odnosa Kine i SAD. Kina i SAD mogu postići obostrani uspjeh i zajednički prosperitet, što će koristiti objema zemljama i svijetu. Da bi se ostvarila ova vizija, obje strane moraju zajedno raditi na postizanju međusobnog poštovanja, mirne koegzistencije i saradnje od obostrane koristi. Nedavne konsultacije između dva tima pokazale su duh jednakosti, poštovanja i obostrane koristi. Dvije strane mogu nastaviti da pravilno rješavaju preostala pitanja u odnosima i teže ishodu koji će koristi objema stranama. SAD bi trebalo da se uzdrže od preduzimanja jednostranih mjera ograničavanja trgovine kako bi spriječile potkopavanje dostignuća postignutih kroz više rundi konsultacija. Stav Kine po pitanju Tik-toka je jasan. Kineska vlada poštuje želje kompanija i pozdravlja ih da vode komercijalne pregovore zasnovane na tržišnim pravilima i postižu rješenja koja su u skladu sa kineskim zakonima i propisima i uravnotežuju interese. Kina se nada da će SAD obezbijediti otvoreno, fer i nediskriminatorno poslovno okruženje za ulaganje kineskih kompanija u SAD.

Tramp je rekao da je kineska vojna parada povodom 80. godišnjice pobjede u Ratu kineskog naroda protiv japanske agresije bila veličanstvena. Odnosi SAD-a i Kine su najvažniji bilateralni odnosi na svijetu. Saradnja između dvije zemlje može postići mnoge značajne stvari koje doprinose svjetskom miru i stabilnosti. Sjedinjene Države se nadaju da će održati dugoročne, zdrave i odlične odnose sa Kinom. ''Sjedinjene Države se nadaju da će unaprijediti ekonomsku i trgovinsku saradnju između dvije zemlje i podržati konsultacije između dva tima kako bi se pravilno riješilo pitanje Tik-toka. Sjedinjene Države su spremne da sarađuju sa Kinom kako bi se održao svetski mir'', naglasio je Tramp u telefonskom razgovoru.

