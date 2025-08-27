logo
Kina rekla "NE" Americi: "To je totalno nerazumno i nerealno“

Autor mondo.ba
Kina je odbacila poziv SAD da se pridruži pregovorima o nuklearnom razoružanju sa Rusijom, ističući da njeni nuklearni kapaciteti i bezbjednosna politika značajno odstupaju od američkih.

Kina odbila poziv SAD o pregovorima o nuklearnom razoružanju Izvor: Profimedia

Kina je u srijedu poručila da je "nerazumno i nerealno" tražiti od te zemlje da se pridruži pregovorima o nuklearnom razoružanju sa Sjedinjenim Državama i Rusijom.

Guo Điakun, portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova, dao je ove izjave nakon što je američki predsjednik Donald Tramp rekao da je razgovarao o kontroli nuklearnog naoružanja sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da želi da se Kina uključi.

"Nuklearne snage Kine i Sjedinjenih Država uopšte nisu na istom nivou, a strateško bezbjednosno okruženje i nuklearne politike dvije zemlje su potpuno različite", rekao je Guo.

Kina je posvećena principu da neće prva upotrebiti nuklearno oružje i strategiji nuklearne samoodbrane, rekao je on, dodajući da Peking neće učestvovati u trci u naoružanju ni sa jednom zemljom.

"Zemlje sa najvećim nuklearnim arsenalom trebalo bi ozbiljno da ispune svoje posebne prioritetne odgovornosti za nuklearno razoružanje", rekao je Guo.

Tramp je novinarima u ponedjeljak, uoči sastanka sa južnokorejskim predsjednikom Li Dže Mjungom, rekao da je "jedna od stvari koju pokušavamo da uradimo sa Rusijom i Kinom denuklearizacija i to je veoma važno".

"Mislim da je denuklearizacija veoma... to je veliki cilj, ali Rusija je spremna da to uradi, i mislim da će Kina biti spremna da to uradi. Ne smemo dozvoliti da se nuklearno oružje širi. Moramo zaustaviti nuklearno oružje. Moć je prevelika", rekao je Tramp.

(MONDO)

