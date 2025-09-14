logo
Najvažnije teme tarife, TikTok i ekonomija: Sastanak delegacija Kine i SAD

Najvažnije teme tarife, TikTok i ekonomija: Sastanak delegacija Kine i SAD

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Delegacije SAD i Kine završile su danas sastanak u Madridu na kojem su razgovarale o tarifama, "Tiktoku" i ekonomiji, a razgovore planiraju da nastave sutra, rekao je neimenovani zvaničnik američkih vlasti za Rojters.

sastanak delegacija kine i amerike Izvor: Shutterstock

Prema istom izvoru, američki ministar finansija Skot Besent i kineski potpredsjednik Vlade He Lifeng, koji predvode delegacije, napustili su mjesto održavanja sastanka nakon što su završili razgovore za taj dan.

Međutim, pojedini od njihovih pregovaračkih timova ostaće na daljim tehničkim diskusijama večeras.

Neimenovani izvor rekao je da su današnji razgovori bili usredsređeni na društvenu mrežu "Tiktok", tarife i ekonomiju.

Drugi detalji nisu poznati.

(Srna)

