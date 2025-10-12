Masakr u Americi: Ušao u restoran i počeo da ubija, stotine ljudi bilo u objektu

Pucnjava se dogodila u restoranu "Willie’s Bar and Grill" na ostrvu St. Helena u okrugu Bofo u Južnoj Karolini.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najmanje četiri osobe su ubijene, a 20 je ranjeno u masovnoj pucnjavi u jednom restoranu u Južnoj Karolini.

Pucnjava se dogodila oko 1 sat iza ponoći po lokalnom vremenu, u noći između subote i nedelje. Mediji navode da se pucnjava dogodila u restoranu "Willie’s Bar and Grill" na ostrvu St. Helena u okrugu Bofo.

"Po dolasku na lice mjesta, zamjenici su zatekli veliku grupu ljudi, od kojih su neki imali prostrelne rane", saopštila je kancelarija šerifa. Utvrđeno je da je stotine ljudi bilo u objektu kada je pucnjava počela.

"Više žrtava i svjedoka pobjeglo je u obližnje poslovne i stambene objekte tražeći zaklon od metaka", dodaje se.

Zvaničnici su potvrdili da su četiri osobe poginule na licu mjesta, a najmanje 20 osoba je povrijeđeno - od kojih su četiri u kritičnom stanju. Policija je rekla da je osumnjičeni identifikovan, ali i dalje nije poznato da li je uhapšen.

(Telegraf)