Tramp otpustio desetine medicinskih radnika i naučnika iz CDC

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa otpustila je više desetina zaposlenih u Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) uključujući visoko rangirane naučnike i kompletnu kancelariju u Vašingtonu, objavio je "Njujork tajms".

OTPUŠTENE DESETINE ZAPOSLENIH U CDC-u Izvor: X/Nexta TV/Screenshot

Bijela kuća i CDC za sada nisu odgovorili na zahtjeve Rojtersa za komentar.

Pogođenim radnicima poslata su obavještenja o otpuštanju putem elektronske pošte.

Oni su obaviješteni da se njihove dužnosti sada smatraju nepotrebnim ili "gotovo identičnim" onima koje se obavljaju na drugim mjestima u agenciji, navodi list.

Tačan broj pogođenih radnika CDC-a tek treba da bude potvrđen, piše u izvještaju.

Više stotina hiljada federalnih radnika poslato je kući zbog tekućeg zatvaranja administracije SAD usljed budžetskog spora, a pogođeno je i osoblje Ministarstva zdravlja i socijalnih usluga, koje obuhvata CDC. 

Donald Tramp SAD otkaz medicinski radnici

