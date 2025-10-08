Trampova Nacionalna garda stigla u Čikago: Gradonačelnik bijesan - "Nezakonito i opasno"

Pentagon je potvrdio da su trupe Nacionalne garde Teksasa raspoređene u Ilinois kako bi zaštitile federalno osoblje i imovinu, dok demonstranti u Čikagu protestuju protiv primjene antiimigracionih mjera.

Izvor: TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pentagon je potvrdio da su trupe Nacionalne garde Teksasa stigle u američku saveznu državu Ilinois kako bi zaštitile federalno osoblje i imovinu usred protesta protiv primjene antiimigracionih mera u Čikagu. Foks njuz prenosi sinoćnju izjavu zvaničnika Pentagona rekao je da je 200 gardista mobilisano za početni period od 60 dana.

"Trupe su stigle u Ilinois kao podrška Federalnoj zaštitnoj misiji radi zaštite federalnih funkcija, osoblja i imovine", navodi se u saopštenju Pentagona.

Izvor: SCOTT OLSON / Getty images / Profimedia

Američka televizija navodi da je oko desetak ljudi uhapšeno u blizini objekta Službe za imigraciju i carine (ICE) u Brodvjuu, gdje se danima okupljaju mase demonstranata koji se protive antiimigracionim mjerama.

Kristi Noem, ministarka za nacionalnu bezbjednost, najavila je u subotu raspoređivanje dodatnog osoblja za specijalne operacije u Ilinois nakon što su federalni agenti bili blokirani i opkolilo ih je desetak automobila.

Kamere Foks njuza snimile juče popodne nekoliko vojnika Nacionalne garde ispred Centra za obuku rezervnog sastava vojske u Elvudu. Guverner Teksasa Greg Abot je objavio na društvenoj mreži X da su pripadnici vojske "na terenu i spremni za akciju".

"Oni stavljaju Ameriku na prvo mjesto osiguravajući da federalna vlada može bezbjedno da sprovodi federalni zakon", napisao je Abot.

Gradonačelnik Čikaga Brendon Džonson je u utorak ponovio da vjeruje da je raspoređivanje trupa "nezakonito, neustavno, opasno i pogrešno".

U izvršnoj naredbi potpisanoj dan ranije Džonson je objavio uspostavljanje "zone bez ICE (federalne imigracione i carinske službe)", zabranjujući saveznim imigracionim agentima da koriste imovinu u vlasništvu grada za operacije sprovođenja svojih operacija.

"Trampova administracija mora da okonča rat protiv Čikaga. Trampova administracija mora da okonča ovaj rat protiv Amerikanaca. Trampova administracija mora da okonča pokušaj rasturanja naše demokratije", kazao je Džonson na konferencije za medije u ponedjeljak.

Izvor: SCOTT OLSON / Getty images / Profimedia

Koalicija protiv Trampove agende (CATA), aktivistička organizacija sa sjedištem u Čikagu, zakazala je za danas popodne po lokalnom vremenu vanredni protest u centru grada sa najvećom srpskom populacijom u SAD.

Savezna država Ilinois u ponedeljak je podnijela tužbu kojom je pokušala da spriječi Trampa rasporedi više stotina pripadnika Nacionalne garde na ulice Čikaga, gdje je proteklog vikenda bilo žestokih sukoba.