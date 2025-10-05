Iz Rima upozorili: Amerikanci će jesti duplo skuplju pastu

Rim tijesno sarađuje sa Evropskom komisijom da bi izvršio pritisak na SAD da preispitaju odluku o uvođenju carine od 91,74 odsto na italijansku tjesteninu, saopštilo je italijansko Ministarstvo spoljnih poslova.

Izvor: Shutterstock

Ukoliko carina ostane na snazi, praktično bi bila udvostručena.

Ministarstvo trgovine SAD objavilo je da je utvrdilo da su dva velika italijanska proizvođača navodno prodavala tjestenine po nepravedno niskim cijenama, što je praksa poznata kao damping, od jula 2023. do juna 2024. godine.

Ova carina bila bi dodata na ranije određenu američku carinu od 15 odsto na uvoz iz 27 zemalja EU, a primjenjivala bi se od januara 2026. godine.

Italijansko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da osporava zaključke američke strane i da pomaže kompanijama u zaštiti njihovih prava preko Ambasade u Vašingtonu.