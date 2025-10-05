logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Iz Rima upozorili: Amerikanci će jesti duplo skuplju pastu

Iz Rima upozorili: Amerikanci će jesti duplo skuplju pastu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Rim tijesno sarađuje sa Evropskom komisijom da bi izvršio pritisak na SAD da preispitaju odluku o uvođenju carine od 91,74 odsto na italijansku tjesteninu, saopštilo je italijansko Ministarstvo spoljnih poslova.

cijena italijanske tjestenine u Americi raste zbog carina Izvor: Shutterstock

Ukoliko carina ostane na snazi, praktično bi bila udvostručena.

Ministarstvo trgovine SAD objavilo je da je utvrdilo da su dva velika italijanska proizvođača navodno prodavala tjestenine po nepravedno niskim cijenama, što je praksa poznata kao damping, od jula 2023. do juna 2024. godine.

Ova carina bila bi dodata na ranije određenu američku carinu od 15 odsto na uvoz iz 27 zemalja EU, a primjenjivala bi se od januara 2026. godine.

Italijansko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da osporava zaključke američke strane i da pomaže kompanijama u zaštiti njihovih prava preko Ambasade u Vašingtonu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

carine Rim SAD pasta

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ