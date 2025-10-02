logo
Posljedica blokade američke vlade: Cijena zlata dostigla rekord

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Cijena zlata porasla je šesti put zaredom i dostigla novi rekord od 3.895 dolara po unci, jer je obustava rada američke Vlade podstakla potražnju investitora za sigurnim utočištima.

cijena zlata dostigla od 3.895 dolara po unci Izvor: Shutterstock/Thichaa

Na skok cijene uticali su i relativno loši podaci o zaposlenosti, koji su pojačali očekivanja smanjenja kamatnih stopa američkih federalnih rezervi (FED), prenio je "Trading Economics".

Obustava rada vlade prijeti da odgodi i ključna ekonomska saopštenja, uključujuči podatke o zaposlenima, što je trebalo da bude objavljeno sutra.

Osim toga, moglo bi da bude prolongirano i obavještenje o inflaciji potrošačkih cijena, zakazano za 15. oktobar, što može da ostavi FED sa ograničenim podacima prije predstojećih političkih odluka.

Zaposlenost u privatnom sektoru u Sjedinjenim Državama neočekivano je pala u septembru, prema najnovijem izvještaju agencije ADP, što je navelo trgovce da uračunaju dva smanjenja kamatnih stopa od 25 procentnih poena prije kraja godine.

Cijena zlata je sada porasla za skoro 50 odsto ove godine, što je najjači godišnji učinak od 1979. godine.

