Cijena zlata probila rekordnih 3.812 dolara po unci: Srebro, platina i paladijum prate rast

Autor Dušan Volaš
0

Plemeniti metali rastu dok investitori traže sigurnu luku, a neizvjesnost oko američkog budžeta i monetarne politike FED-a podstiče kupovine.

Cijena zlata probila rekordnih 3.812 dolara po unci Izvor: Phawat/Shutterstock

Cijena zlata porasla je na rekordnih 3.812 dolara po unci, što je najviši nivo ikada zabilježen. I ostali plemeniti metali nastavili su rast, vođeni slabljenjem dolara i zabrinutošću oko mogućeg zatvaranja američke vlade.

Zlato je skočilo čak 1,4%, nadmašivši prošlosedmični rekord, bilježeći šesti uzastopni sedmični rast.

Srebro je poraslo 2,4%, dok su platina i paladijum takođe zabilježili snažne dobitke, podržani ograničenom ponudom na tržištu i povećanim prilivima u ETF fondove vezane za metale, prenio je Seebiz.

Od početka godine zlato je poraslo za 45%, oslanjajući se na snažnu potražnju centralnih banaka i očekivanja nastavka smanjenja kamatnih stopa.

Zlato tako potvrđuje status najpouzdanije globalne sigurne luke – u vremenu kada politička i ekonomska neizvjesnost drmaju tržišta.

(Mondo)

