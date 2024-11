Švajcarci zlato čuvaju zakopano u baštama: Pod zemljom se nalazi oko 800 miliona evra

"Iznenadilo me je da čujem da ljudi i dalje zakopavaju zlato, ali to samo pokazuje da narod ne veruje u sigurnost banaka. To je nešto o čemu bankarski sektor treba da razmisli", poručio je profesor ekonomije.

Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Procjenjuje se da je širom Švajcarske, u brojnim baštama, zakopano oko 10 tona zlata.

Zlato se uvek čuva, bilo u formi novčića ili nakita, u slučaju da nas zadese "teška vremena". Švajcarska možda jeste zemlja poznata po bankarstvu i trgovini zlatom, ali njeni građani ipak više vjeruju svojim baštama.

Nedavna studija Univerziteta San Galen je pokazala da dve trećine ispitanika vjeruje da je ulaganje u plemenite metale razumno. U istraživanju je učestvovalo 3.000 ljudi.

Iako Švajcarci najviše ulažu u nekretnine, zlato se takođe visoko kotira.

Serđo Rosi, profesor ekonomije na Univerzitetu u Friburu, nije iznenađen ovom zlatnom groznicom.

"Političke i makroekonomske promene u svijetu brinu ljude, pogotovo Švajcarce. Pritisak inflacije stvara strah da će se smanjiti vrijednost ušteđevina u bankama. Zlato i dalje ima reputaciju sigurne investicije koja ne gubi vrijednost. Oni koji mogu to da priušte kupuju zlato kako bi zadržali ili povećali svoje nekretnine", rekao je.

Ispitivanjem je utvrđeno da se zlato najviše drži u formi kovanica ili poluga, a brojke su impresivne, prenosi portal Swissinfo.ch.

Dvadeset i dva odsto ispitanika se izjasnilo da posjeduje, u prosjeku, 100.83 grama zlata (oko 7970 evra). Ako se rezultat primjeni na čitavu populaciju, to znači da u zemlji ima 200 tona zlata vrjednog oko 15 milijardi evra.

Četrdeset i tri procenata ispitanika je navelo da bi se oprostilo od zaliha zlata samo u slučaju neke vanredne situacije.

Pet odsto anketiranih je naveo da zlato zakopava u bašti. Procjenjuje se da Švajcarci na taj način kriju zlato u vrijednosti od 797 miliona evra.

Dragocjeni metal se čuva i kod kuće, u sefu (18 odsto) ili na sakrivenom mjestu (15 odsto). To znači da građani čuvaju dragocjenosti kod kuće u istom procentu kao što ih ostavljaju u banci (39 procenata).

"Iznenadilo me je da čujem da ljudi i dalje zakopavaju zlato, ali to samo pokazuje da narod ne vjeruje u sigurnost banaka. To je nešto o čemu bankarski sektor treba da razmisli", zaključio je Rosi.

(EUpravo zato/Swissinfo.ch)