Stravičan masakr u Hjustonu, stradale 4 osobe: Ispalio rafal na više osoba, policija pronašla tijelo ubice

Stravičan masakr u Hjustonu, stradale 4 osobe: Ispalio rafal na više osoba, policija pronašla tijelo ubice

Izvor mondo.rs
0

U masakru u Hjustonu su stradale četiri osobe.

Pucnjava u Hjustonu, ubijene četiri osobe Izvor: Youtube/ KING 5 Seattle/ Screenshot

U masakru u Hjustonu u Sjedinjenim Američkim Državama stradale su četiri osobe, piše "Dejli Mejl". Nepoznati muškarac je pucao prvo u ženu, u mehaničara i slučajnog prolaznika i na kraju je izvršio samoubistvo.

Motiv napada i dalje nije poznat. Prema prvim informacijama poručnika Larija Krousona, sve stradale osobe su na neki način povezane. Pucnjava se dogodila u četvrtak 9. oktobra oko 13 časova u Šugar Lendu u Hjustonu kada je vozač automobila ispalio na rafal u drugi automobil kojim je upravljala žena.

Istraga je u međuvremenu utvrdila da je napadač bio u emotivnom odnosu sa žrtvom. Oko 10 kilometara dalje, policija je primila dojavu da je upucan mehaničar.

Potom je policija primila još jednu dojavu oko šest kilometara dalje. Tu su pronađena tijela slučajnog prolaznika koji je sve snimio, a locirano je i tijelo osumnjičenog za masakr koji je na kraju svog krvavog pira izvršio samoubistvo. 

(Mondo)

