Centar Banjaluke do večeras bez vode

Autor Haris Krhalić
0

Centar Banjaluke ponovo ostao bez vode.

IMG_9875.jpeg Izvor: Mondo - Slaven Petković

Zbog izvođenja radova na cjevovodu u Srpskoj ulici danas, u periodu od 14 do 20 časova, doći će do pekida u vodosnabdijevanju potrošača u sljedećim ulicama: Srpska, Kralja Petra I Karađorđevića, Bana Todora Lazarevića, Veselina Masleše i Kralja Alfonsa.

Podsjećamo, vode u Centru nestalo je i juče zbog presječene cijevi prilikom zemljanih radova na izgradnji parohijskog doma u Banjaluci, centar grada privremeno ostaje bez vode, saopštili su iz banjalučkog „Vodovoda“.

"Poštovane potrošače molimo za strpljenje i razumijevanje", poručili su iz Vodovoda.

Tagovi

Banjaluka centar

