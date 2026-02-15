logo
Veliki kvar na Starčevici: Pola naselja nema vodu, normalizacija tokom noći

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Radnici Vodovoda od jutros pokušavaju otkloniti kvar Ulici Đede Kecmanovića zbog kojeg pola banjalučkog naselja Starčevica nema vodu.

Pola Starčevice nema vodu Izvor: Vodovod Banjaluka

"Osim susnježice i niske temperature, situaciju otežava čitav splet cijevi Eko-toplana i drugih instalacija, jer onemogućavaju pristup našim cijevima. Pazimo da ih ne oštetimo, jer ne želimo naše sugrađane da ostavimo i bez grijanja", objavili su iz Vodovoda.

Ekipu koja popravlja kvar obišao je i direktor Vodovoda Radovan Majkić.

Dodali su da normalizaciju stanja očekuju tokom noći.

"Vjerujemo da imate razumijevanja, a mi vas molimo za još malo strpljenja", poručili su iz Vodovoda.

(Mondo)

