Veliki kvar na Starčevici: Pola naselja nema vodu, normalizacija tokom noći

Radnici Vodovoda od jutros pokušavaju otkloniti kvar Ulici Đede Kecmanovića zbog kojeg pola banjalučkog naselja Starčevica nema vodu.

Izvor: Vodovod Banjaluka

"Osim susnježice i niske temperature, situaciju otežava čitav splet cijevi Eko-toplana i drugih instalacija, jer onemogućavaju pristup našim cijevima. Pazimo da ih ne oštetimo, jer ne želimo naše sugrađane da ostavimo i bez grijanja", objavili su iz Vodovoda.

Ekipu koja popravlja kvar obišao je i direktor Vodovoda Radovan Majkić.

Dodali su da normalizaciju stanja očekuju tokom noći.

"Vjerujemo da imate razumijevanja, a mi vas molimo za još malo strpljenja", poručili su iz Vodovoda.

(Mondo)