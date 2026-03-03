logo
Prevezen u Banjaluku: Muškarac se se ranio iz lovačke puške

Autor Nikolina Damjanić
0

Muškarac J.S. iz Donjeg Zbleća kod Ribnika ranjen je juče u večernjim časovima nakon što je, prema prvim informacijama, povrijedio sebe iz lovačke puške.

Samoranjavanje lovačkom puškom u Donjem Zbleću Izvor: Shutterstock

Nakon ukazane pomoći u Domu zdravlja Ribnik, prevezen je na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Kako je saopšteno iz Policijske uprava Mrkonjić Grad, incident se dogodio juče oko 18 časova ispred porodične kuće u Donjem Zbleću.

Uviđaj na mjestu događaja obavili su policijski službenici Policijske stanice Ribnik, uz saglasnost Okružno tužilaštvo Banjaluka.

Na području koje pokriva Policijska uprava Mrkonjić Grad u protekla 24 časa nisu evidentirana krivična djela, dok je zabilježen jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira.

