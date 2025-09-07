Pobjeda Banjalučana: "Vesela družina" skuvala najbolji kotlić u Ribniku (FOTO)

U Eko-etno parku Ledenac u Sitnici kod Ribnika danas je održana tradicionalna manifestacija "Kotlićijada" na kojoj je učestvovalo 20 ekipa, a najbolji kotlić pripremila je ekipa "Vesela družina" iz Banjaluke.

Izvor: Srna/Tamara Stojanović

Za najveseliju ekipu na manifestaciji proglašena je ekipa iz opštine Mrkonjić Grad. Biran je i "šampionski kotlić", "najljepši sto", a organizovane su i "ekipne igre bez granica".

Predsjednik Skupštine opštine Ribnik Goran Gajić rekao je Srni da je manifestacija, koja je održana 11. put, prerasla u tradicionalnu, te da ga raduje činjenica da se i ove godine okupio veliki broj ekipa koje su učestvovale u događaju.

Gajić je naglasio da je ovo bila prilika da se učesnici druže, razvijaju duh kolegijalnosti, a prije svega borave u potpuno prirodnom ambijentu netaknute prirode ovog kraja.

Direktor Turističke organizacije Ribnik Svjetlana Elez rekla je da su oni ovog vikenda prvi put organizovali manifestaciju "Ljeto u Ribniku" koja je počela u petak, a završila se danas učešćem na "Kotlićijadi".

Ona je dodala da su manifestaciju organizovali uz pomoć Speleološko-planinarskog-ekološkog društva /SPED/ "Mačkića kamen" i opštine Ribnik.

"U petak smo imali postavljanje kampa u Seoskom domaćinstvu `Simetić`, a u subotu, nakon zajedničkog doručka, jedna grupa posjetilaca je imala uspon na Šiški kamen, dok je druga grupa obišla tematsku stazu Crne kraljice. U sklopu manifestacije održane su i radionice za djecu, a u večernjim satima organizovana je živa svirka", navela je Elezova.

Prema njenim riječima, pored promocije prirodnih ljepota opštine Ribnik, manifestacija je imala za cilj i promociju gastro ponude ovog kraja, jer svu hranu za posjetioce su pripremili Poljoprivredno gazdinstvo "Sladojević" i Seosko domaćinstvo "Simetić" iz Ribnika.

Elezova je rekla da su manifestaciju "Ljeto u Ribniku" spojili sa "Kotlićijadom" tako da su posjetioci mogli danas da prisustvuju i događaju koji je održan u Sitnici.

Organizator "Kotlićijade" je Kulturno-sportski centar Ribnik.

(Srna)