logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama u Ribniku: Svinja ugrizla muškarca, izgubio tri litra krvi

Drama u Ribniku: Svinja ugrizla muškarca, izgubio tri litra krvi

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Ekipa Hitne pomoći u Ribniku spasila je danas život starijem muškarcu koji je izgubio tri litra krvi nakon što ga je u toru ugrizla domaća svinja, presjekavši mu glavnu arteriju na butini.

Svinja ugrizla muškarca u Ribniku Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Domu zdravlja "Dr Dragan Vojvodić" Srni je rečeno da je ovaj pacijent dovezen u njihovu ustanovu poslije podne i da mu je tijelo bilo klonulo.

Tim Hitne službe je, kako je navedeno, nadljudskim naporima pokušavao da zaustavi masovno krvarenje i otvorio je dva venska puta kako bi se nadoknadila izgubljena tečnost.

Iz ribničkog Doma zdravlja su rekli da su uspjeli da održe pacijenta u životu do operacione sale Univerzitetskog kliničkog centra u Banjaluci, gdje je uspješno operisan.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ribnik svinja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ