Vozio neispravan kamion, stradala jedna osoba: Muškarcu iz Ribnika sedam mjeseci zatvora za izazivanje opšte opasnosti

Osnovni sud u Mrkonjić Gradu osudio je na sedam mjeseci zatvora J.T. iz Ribnika zbog krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti, odnosno da je vozeći neispravan kamion izazvao smrt jedne osobe.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kritični događaj se desio 5. jula 2023. godine u 20.40 sati blizu Ribnika.

“Svjestan da usljed njegovog činjenja može nastupiti zabranjena posljedica ali olako držeći da je može spriječiti ili da ona neće nastupiti upravljao je vlastitim tehnički neispravnim teretnim vozilom marke "DAIMLER-BENZ", tip “L407D”, bez pripadajućih registarskih tablica na kojem je u tovarnom prostoru na natovarenom suvom sijenu prevozio oštećenog B. A.”, istaknuto je u presudi.

Dodaje se da su se kretali livadom zvanom Brdo, a u toku vožnje oštećeni je pao sa tereta, te glavom i grudnim košem udario na zemljanu podlogu, što je dovelo do višestrukih povreda kičme.

“Od zadobijenih povreda je na mjestu nesreće nastupila smrt oštećenog”, zaključuje se.