logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vozio neispravan kamion, stradala jedna osoba: Muškarcu iz Ribnika sedam mjeseci zatvora za izazivanje opšte opasnosti

Vozio neispravan kamion, stradala jedna osoba: Muškarcu iz Ribnika sedam mjeseci zatvora za izazivanje opšte opasnosti

Autor Brankica Spasenić
0

Osnovni sud u Mrkonjić Gradu osudio je na sedam mjeseci zatvora J.T. iz Ribnika zbog krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti, odnosno da je vozeći neispravan kamion izazvao smrt jedne osobe.

24.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kritični događaj se desio 5. jula 2023. godine u 20.40 sati blizu Ribnika.

“Svjestan da usljed njegovog činjenja može nastupiti zabranjena posljedica ali olako držeći da je može spriječiti ili da ona neće nastupiti upravljao je vlastitim tehnički neispravnim teretnim vozilom marke "DAIMLER-BENZ", tip “L407D”, bez pripadajućih registarskih tablica na kojem je u tovarnom prostoru na natovarenom suvom sijenu prevozio oštećenog B. A.”, istaknuto je u presudi.

Dodaje se da su se kretali livadom zvanom Brdo, a u toku vožnje oštećeni je pao sa tereta, te glavom i grudnim košem udario na zemljanu podlogu, što je dovelo do višestrukih povreda kičme.

“Od zadobijenih povreda je na mjestu nesreće nastupila smrt oštećenog”, zaključuje se.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ribnik Mrkonjić Grad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ