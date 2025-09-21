logo
Drama u kafani kod Mrkonjić Grada: Pokazivao pištolj gostu, policija ga ubrzo uhapsila

Autor Dušan Volaš
0

Policija u Mrkonjić Gradu uhapsila je N.M. iz Prijedora zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Prijedorčanin uhapšen zbog prijetnji pištoljem u kafani u Mrkonjić Gradu Izvor: Printscreen/Mrkonjić Grad/Turistički vodič

Policijskoj stanici u Mrkonjić Gradu juče u 15.00 časova je oštećeno lice prijavilo da mu je u ugostiteljskom objektu u selu Podrašnica kod Mrkonjić Grada N.M. prijetio pokazujući pištolj, nakon čega se udaljilo iz objekta.

Policija je uhapsila  N.M. iz Prijedora, a pregledom vozila koje koristi pronađen je startni pištolj, koji mu je privremeno oduzet i poslužiće kao dokaz u krivičnom postupku.

O svim okolnostima i prikupljenim činjenicama obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka pod čijim nadzorom se preduzimaju sve dalje mjere i radnje.

