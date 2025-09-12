logo
Sudar motocikla i automobila kod Mrkonjić Grada: Povrijeđeni njemački državljani

Sudar motocikla i automobila kod Mrkonjić Grada: Povrijeđeni njemački državljani

Autor Dušan Volaš
0

Dvoje državljana NJemačke povrijeđeno je u sudaru motocikla i automobila u selu Surjan kod Mrkonjić Grada i upućeno na liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Motor Izvor: Shutterstock

Povrijeđeni su vozač motocikla iz Njemačke i njegov saputnik.

U saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila juče u 16.50 časova, učestvovao je automobil kojim je upravljao vozač iz Gradiške čiji su inicijali K.Č.

Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Mrkonjić Grad i rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku.

